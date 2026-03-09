"У мене є план на все": Трамп відреагував на стрибок цін на нафту через війну з Іраном

Дональд Трамп / © Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявив, що має план реагування на різке зростання світових цін на нафту, яке сталося на тлі війни з Іраном.

Про це він сказав у короткому телефонному інтерв’ю The New York Post.

За словами Трампа, адміністрація готова діяти в разі подальших економічних наслідків конфлікту.

«У мене є план на всі випадки життя, зрозуміло? У мене є план на все. Ви будете дуже задоволені», — заявив президент.

Втім, Трамп не розкрив деталей свого плану. Серед можливих варіантів, які розглядає адміністрація, називають вивільнення нафти зі стратегічних резервів США.

Стрибок цін на нафту

На тлі війни ціни на нафту різко зросли. Вартість нафти марки Brent тимчасово піднімалася до 119,5 долара за барель, після чого стабілізувалася на рівні понад 100 доларів.

Для порівняння, 27 лютого, за день до початку конфлікту, ф’ючерси на Brent становили 72,48 долара за барель.

Експерти пояснюють зростання цін тим, що Іран є одним із великих виробників нафти, а бойові дії практично зупинили її постачання. Крім того, постачання ускладнилися й з інших країн Перської затоки — зокрема Саудівської Аравії та Об’єднаних Арабських Еміратів, оскільки їхній експорт проходить через Ормузьку протоку, що розташована поблизу зони бойових дій.

Найбільші економіки Азії зіткнулися з енергетичною кризою, що змушує уряди призупиняти експорт пального та відкривати стратегічні резерви.

Війна на Близькому Сході вже відчутно впливає на паливні ринки Європи. У Німеччині ціни на бензин різко зросли — на окремих заправках вони перевищили 2,4 євро за літр.

Нагадаємо, голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев попередив, що через ймовірне блокування Іраном ключової нафтогазової транзитної артерії, що пролягає через Ормузьку протоку, видобуток нафти на Близькому Сході доведеться скоротити. Через це буде зменшено виробництво пального, що призведе до його реального дефіциту.