Атака на Харків 9 березня / © ДСНС України

Армія РФ завдала удару бойовим безпілотником по Індустріальному району Харкова. Внаслідок влучання ввечері 9 березня поблизу житлових багатоповерхівок постраждало щонайменше 6 людей, серед яких 16-річна дівчина. Кількість постраждалих уточнюється.

Про ворожу атаку повідомили міський голова Ігор Терехов та очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Вибухи в Харкові — що відомо

За словами Ігоря Терехова, ворожий бойовий дрон зафіксували поруч із житловими будинками, де на той момент перебували люди.

«Зафіксовано удар бойовим ворожим дроном в Індустріальному районі біля житлових багатоповерхівок. Деталі зʼясовуємо. Вже пʼятеро постраждалих», — зазначив мер Харкова.

Згодом він повідомив, що кількість постраждалих зросла до 6 осіб. Додаткові дані щодо наслідків обстрілу надав очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. Він уточнив, що вибухова хвиля та уламки пошкодили скління у двох багатоповерхівках. Також під удар потрапив автотранспорт: сім автомобілів зазнали пошкоджень, два з яких повністю згоріли.

Атака на Харків 9 березня / © ДСНС України

За інформацією керівника області, серед поранених є 16-річна дівчина, у якої діагностували гостру реакцію на стрес. Усім потерпілим на місці надають медичну допомогу фахівці екстреної служби.

Атака на Харків 9 березня / © ДСНС України

«16-річна дівчина, 41-річна жінка та 36-річний чоловік отримують допомогу медиків на місці. 51-річний чоловік з вибуховим пораненням госпіталізований до лікарні», — повідомив Синєгубов.

Атака на Харків 9 березня / © ДСНС України

На місці влучання наразі працюють підрозділи ДСНС, Національна поліція та медики. Правоохоронці фіксують наслідки чергового воєнного злочину армії РФ проти мирного населення.

Атака на Харків 9 березня / © ДСНС України

Атака на Харків 9 березня / © ДСНС України

Атака на Харків 9 березня / © ДСНС України

Атака РФ на Харків — останні новини

Нагадаємо, в ніч проти 7 березня внаслідок чергового ракетного удару російських військ по Харкову загинула восьмикласниця Єлизавета Полянська разом з мамою і бабусею.

Також у цю ніч загинули вчителька з дитиною.

Внаслідок ракетного удару 7 березня було зруйновано під’їзд будинку — від 1 до 5 поверху, а також конструкції квартир четвертого та п’ятого поверхів сусіднього будинку.