як зумери перетворили чохол для телефону на символ свого статусу / © Associated Press

Згадайте, як виглядали чохли для телефонів у 2010-х. Більшість людей обирали щось максимально нейтральне, наприклад, прозорий пластик або силіконовий чохол без дизайну. Основна мета була проста — захистити телефон від подряпин і падінь.

Але за останні кілька років ситуація кардинально змінилася. Смартфон став предметом, який ми тримаємо майже постійно в руках і, відповідно, його зовнішній вигляд теж почав мати значення. Сьогодні чохол — це щось середнє між технічним аксесуаром і модною прикрасою, про це розповіло видання InStyle.

Мода на чохли

Нову хвилю інтересу до чохлів багато експертів пов’язують із запуском незвичного продукту у 2024 році. Супермодель і підприємиця Гейлі Бібер випустила вірусний чохол для телефону від бренду Rhode. Його особливість — тримач для бальзаму для губ на корпусі.

Ідея виявилася геніальною, адже чохол став не просто аксесуаром для гаджета, а частиною б’юті та лайфстайл культури. Так само як люди носять із собою улюблений блиск для губ або стильну пляшку для води, чохол став частиною образу.

Повернення максималізму

Після років мінімалізму мода знову рухається у бік яскравішого та індивідуальнішого стилю. Проте замість того, щоб повністю змінювати гардероб, люди почали експериментувати з маленькими деталями.

Першим сигналом став тренд на підвіски для сумок, який активно розвивався у 2023 році. Тепер ця тенденція перейшла до іншого предмета, який ми тримаємо щодня у руках — смартфона.

Чохол як спосіб самовираження

Сучасні чохли вже давно перестали бути скромними. Найпопулярніші варіанти зараз:

яскраві кольори

великі декоративні елементи

підвіски та ланцюжки

незвичні текстури

іноді навіть навмисно «непрактичний» дизайн

Головна мета — бути помітним, такі аксесуари створені для того, щоб їх бачили друзі, вони потрапляли у кадр і навіть ставали темою для розмови.

Повернення PopSockets і телефонних ланцюжків

Ще кілька років тому PopSockets (спеціальні тримачі для смартфонів, які кріпляться до чохла) сприймалися виключно як зручний тримач для телефону. Тепер вони перетворилися на декоративний елемент, іноді навіть схожий на маленьку скульптуру.

Схожа історія сталася і з ланцюжками для телефонів, колись їх асоціювали радше зі старшим поколінням, але зараз вони переживають справжній ренесанс. На ринку навіть представлені такі аксесуари, як невеликий чохол-сумка для смартфона.

Вплив Instagram і TikTok

У соцмережах, особливо у TikTok, активно набирають популярність бренди, які створюють чохли з декоративними елементами. Їхні аксесуари прикрашені:

стразами

намистинами

перлинами

І мають вигляд швидше ювелірних прикрас, ніж технічних аксесуарів.

Ще один фактор популярності чохлів — повернення дзеркальних селфі. Якщо раніше Instagram був заповнений постановчими фотографіями, то зараз у стрічках усе частіше з’являються:

фото в ліфті

дзеркала у ванній

швидкі знімки з друзями

І на цих фото телефон завжди потрапляє у кадр, тож чохол стає частиною образу так само як сумка чи прикраси.

Новий статус-символ зумерів

Цікаво, що популярність чохлів як аксесуарів пов’язана ще й з їхньою доступністю. На відміну від дизайнерської сумки, яка може коштувати тисячі доларів, стильний чохол дозволяє майже кожному брати участь у модних трендах. Це маленька деталь, яка сигналізує що ви слідкуєте за трендами, звертаєте увагу на деталі та не боїтеся проявляти індивідуальність.

Сучасна мода дедалі більше відходить від суворих правил і рухається у бік гри, самовираження та маленьких радощів. Саме тому чохол для телефону — предмет, який завжди з нами, перетворився на несподіваний модний аксесуар. Він маленький, доступний, легко змінюється та водночас завжди помітний.

Схоже, у світі, у якому стиль стає індивідуальнішим і легкшим, саме чохол для телефону може розповісти про вас більше, ніж здається на перший погляд.