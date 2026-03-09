Гороскоп на 10 березня для всіх знаків зодіаку: день, коли ми відчуємо приплив енергії

Весняний пейзаж / © Credits

Обставини складаються максимально сприятливо для того, щоб припинити розмірковувати і розгойдуватися, а розпочати активно діяти.

Впевненість у собі та своїх силах зробить можливими будь-які — навіть дуже складні, але водночас грандіозні — звершення і досягнення.

У стосунках з іншими людьми в жодному разі не можна нікого обманювати, оскільки це може призвести до неприємностей, утім, це небажано робити завжди.

Овен

Не варто показувати силу свого характеру у стосунках з іншими людьми — образивши їх, ви будете змушені довго шукати спосіб примирення, оскільки довго існувати в стані з ними в стані сварки ви не зможете.

Телець

Хоч би як складалися життєві обставини, важливо дивитися на те, що відбувається, з гумором: можливо, наявні проблеми так одразу й не розсмокчуться, але точно серйозно збліднуть — вони дуже бояться сміху.

Близнята

Як би ви не поспішали, не варто байдуже проходити повз людей, які потребують вашої допомоги — не надавши її, ви, найімовірніше, дуже швидко пошкодуєте про виявлену байдужість, але може виявитися пізно.

Рак

Досягнення мети, яку ви цього дня поставите перед собою, потребуватиме певних — серйозних — зусиль, але отриманий зрештою результат обов’язково вас потішить, тож не варто себе жаліти.

Лев

Не можна весь час думати про приємну подію, яка ось-ось має статися у вашому житті — відволічіться від думок про неї, переключивши увагу на повсякденні турботи, і все станеться набагато швидше.

Діва

Що б не сталося у вашому житті, нічому не дивуйтеся і зберігайте спокій, тим паче, що все, що трапилося в цей час, буде переважно позитивного характеру.

Терези

Відстоювати свою думку можна лише за допомогою гідних та інтелігентних доводів, не допускаючи непарламентських виразів, інакше вам навряд чи вдасться когось у чомусь переконати.

Скорпіон

Захист слабких і скривджених — справа добра, і, схоже, цього дня ніхто, крім вас — з вашим сильним характером і загостреним почуттям справедливості, — допомогти тим, хто потребує заступництва, не вдасться.

Стрілець

Не варто виконувати чужу роботу, навіть якщо вас настійно про це проситимуть: найімовірніше, вас хочуть використати, нічого не давши натомість, і погодившись, ви почуватиметеся обдуреними й скривдженими.

Козоріг

Небажано брати участь у конфліктах, які особисто до вас не мають жодного стосунку, а також переносити чутки і пліткувати: ворожі сторони обов’язково помиряться та об’єднаються проти вас.

Водолій

Гнатися за всіма професійними «зайцями» одночасно небажано будь-якого іншого дня, а сьогодні — особливо: потрібно вибрати одного — найпріоритетнішого — і переслідувати винятково його.

Риби

Вам можуть зробити пропозицію, від якої, як кажуть у фільмах про мафію, не можна буде відмовитися, і стосуватиметься вона переходу на нову посаду або навіть нову роботу — зірки радять погоджуватися, не роздумуючи.

