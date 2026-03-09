ТСН у соціальних мережах

Гороскоп на 10 березня для всіх знаків зодіаку: день, коли ми відчуємо приплив енергії

День, коли навіть найледачіші та найпасивніші люди відчувають небачений приплив енергії.

Міла Корольова
Весняний пейзаж

Весняний пейзаж

Обставини складаються максимально сприятливо для того, щоб припинити розмірковувати і розгойдуватися, а розпочати активно діяти.

Впевненість у собі та своїх силах зробить можливими будь-які — навіть дуже складні, але водночас грандіозні — звершення і досягнення.

У стосунках з іншими людьми в жодному разі не можна нікого обманювати, оскільки це може призвести до неприємностей, утім, це небажано робити завжди.

Овен

Не варто показувати силу свого характеру у стосунках з іншими людьми — образивши їх, ви будете змушені довго шукати спосіб примирення, оскільки довго існувати в стані з ними в стані сварки ви не зможете.

Телець

Хоч би як складалися життєві обставини, важливо дивитися на те, що відбувається, з гумором: можливо, наявні проблеми так одразу й не розсмокчуться, але точно серйозно збліднуть — вони дуже бояться сміху.

Близнята

Як би ви не поспішали, не варто байдуже проходити повз людей, які потребують вашої допомоги — не надавши її, ви, найімовірніше, дуже швидко пошкодуєте про виявлену байдужість, але може виявитися пізно.

Рак

Досягнення мети, яку ви цього дня поставите перед собою, потребуватиме певних — серйозних — зусиль, але отриманий зрештою результат обов’язково вас потішить, тож не варто себе жаліти.

Лев

Не можна весь час думати про приємну подію, яка ось-ось має статися у вашому житті — відволічіться від думок про неї, переключивши увагу на повсякденні турботи, і все станеться набагато швидше.

Діва

Що б не сталося у вашому житті, нічому не дивуйтеся і зберігайте спокій, тим паче, що все, що трапилося в цей час, буде переважно позитивного характеру.

Терези

Відстоювати свою думку можна лише за допомогою гідних та інтелігентних доводів, не допускаючи непарламентських виразів, інакше вам навряд чи вдасться когось у чомусь переконати.

Скорпіон

Захист слабких і скривджених — справа добра, і, схоже, цього дня ніхто, крім вас — з вашим сильним характером і загостреним почуттям справедливості, — допомогти тим, хто потребує заступництва, не вдасться.

Стрілець

Не варто виконувати чужу роботу, навіть якщо вас настійно про це проситимуть: найімовірніше, вас хочуть використати, нічого не давши натомість, і погодившись, ви почуватиметеся обдуреними й скривдженими.

Козоріг

Небажано брати участь у конфліктах, які особисто до вас не мають жодного стосунку, а також переносити чутки і пліткувати: ворожі сторони обов’язково помиряться та об’єднаються проти вас.

Водолій

Гнатися за всіма професійними «зайцями» одночасно небажано будь-якого іншого дня, а сьогодні — особливо: потрібно вибрати одного — найпріоритетнішого — і переслідувати винятково його.

Риби

Вам можуть зробити пропозицію, від якої, як кажуть у фільмах про мафію, не можна буде відмовитися, і стосуватиметься вона переходу на нову посаду або навіть нову роботу — зірки радять погоджуватися, не роздумуючи.

