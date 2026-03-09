- Дата публікації
Якому знаку зодіаку пощастить 10 березня
Везіння потрібне завжди і всім, але в наш — непростий — час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки — та й сама доля — перебувають на твоєму боці.
Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи вниз — до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні — 10 березня?
День, коли активно діяти починають не лише енергійні люди, а й ті, хто в інший час є апатичним, ледачим і байдужим в усіх розуміннях — як у професійному, діловому й фінансовому, так і в особистому житті. Головне — визначитися з пріоритетами, обравши для роботи ті проєкти, які є найважливішими для кар’єри чи професійного рiвня, а решту — відкласти на певний час. У стосунках з іншими людьми бажано казати лише правду, навіть якщо вона виявиться неприємною чи незручною: брехня невдовзі вийде назовні й тільки погіршить, а не покращить ситуацію.
Терези
Терезам зірки настійно рекомендують на будь-яку життєву ситуацію, хоч би якого боку їхнього життя вона стосувалася, дивитися з гумористичного погляду. Обставини, в яких опиняться представники знака, спочатку можуть здатися їм неприємними, але — на щастя! — таке припущення не справдиться, особливо якщо вони зможуть від душі посміятися — як із них, так і з самих себе. Заразом вдасться зрозуміти, що відповідний світогляд загалом всерйоз полегшує життя та примиряє з навколишньою дійсністю.
