ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
403
Час на прочитання
2 хв

Якому знаку зодіаку пощастить 10 березня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш — непростий — час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки — та й сама доля — перебувають на твоєму боці.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Терези

Терези / © Credits

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи вниз — до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні — 10 березня?

День, коли активно діяти починають не лише енергійні люди, а й ті, хто в інший час є апатичним, ледачим і байдужим в усіх розуміннях — як у професійному, діловому й фінансовому, так і в особистому житті. Головне — визначитися з пріоритетами, обравши для роботи ті проєкти, які є найважливішими для кар’єри чи професійного рiвня, а решту — відкласти на певний час. У стосунках з іншими людьми бажано казати лише правду, навіть якщо вона виявиться неприємною чи незручною: брехня невдовзі вийде назовні й тільки погіршить, а не покращить ситуацію.

Терези

Терезам зірки настійно рекомендують на будь-яку життєву ситуацію, хоч би якого боку їхнього життя вона стосувалася, дивитися з гумористичного погляду. Обставини, в яких опиняться представники знака, спочатку можуть здатися їм неприємними, але — на щастя! — таке припущення не справдиться, особливо якщо вони зможуть від душі посміятися — як із них, так і з самих себе. Заразом вдасться зрозуміти, що відповідний світогляд загалом всерйоз полегшує життя та примиряє з навколишньою дійсністю.

Читайте також:

Дата публікації
Кількість переглядів
403
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie