Чому батьки почали давати немовлятам масло / © Credits

Ідея звучить дивно, але TikTok уже заповнений відео, де малюки із задоволенням гризуть палички масла. Чи справді це працює, чи перед нами ще один міф інтернету, розповіло видання PureWow.

Кожен, хто хоча б раз пережив перший рік із немовлям, знає, що сон стає справжньою розкішшю. Саме тому будь-який «чарівний метод» швидко набирає популярність. Останній тренд із соцмереж пропонує просте рішення: дати малюкові трохи вершкового масла перед сном, щоб він довше залишався ситим і не прокидався вночі.

На перший погляд, логіка є, адже масло — жирне та поживне. Але чи означає це, що воно справді допоможе дитині спати краще, спробуємо розібратися.

Чому дітям потрібні жири

Немовлятам справді потрібна велика кількість жирів. За рекомендаціями дитячих дієтологів, приблизно 40–50% щоденних калорій малюка повинні надходити саме з жирів, адже вони необхідні для розвитку мозку та нервової системи.

І тут масло, звісно, підходить, адже воно майже повністю складається з жиру.

Однак є важливий нюанс, адже до першого року життя основним джерелом жирів мають залишатися грудне молоко чи дитяча суміш. Вони забезпечують не лише жири, а й білки, вуглеводи, воду та важливі мікроелементи. Вершкове масло такого комплексного харчування не дає.

Користь масла для немовлят

Невелика кількість масла у раціоні не є проблемою. Воно містить жиророзчинні вітаміни: A, D, E та K. Проте дієтологи підкреслюють, що за поживністю масло значно поступається іншим джерелам жирів. Наприклад авокадо, яйця, лосось, натуральний йогурт і горіхові пасти. Такі продукти дають організму більше білка, мікроелементів і корисних жирних кислот.

Чи допомагає масло дитині спати

Коротка відповідь експертів: наукових доказів цього немає. Чому ж деякі батьки кажуть, що лайфхак працює, на це є кілька можливих пояснень:

Дитина просто була голодною. Жири повільніше перетравлюються, тому малюк може довше відчувати ситість.

Це випадковий збіг. Сон немовлят дуже нестабільний. На нього впливають стрибки розвитку, прорізування зубів, фази росту та темперамент дитини

Тому ніч із кращим сном після масла може бути просто випадковістю.

Яке масло безпечніше

Якщо ви все ж додаєте масло до дитячої їжі, фахівці радять обирати:

несолоне

пастеризоване

Це допоможе уникнути зайвого натрію та знизити ризик бактерій. Також масло не підходить дітям із алергією на молочні продукти, у таких випадках обов’язково потрібна консультація лікаря.

Кращі джерела жирів для дитячого раціону

Дієтологи радять робити ставку на поживніші продукти. Серед найкращих варіантів:

авокадо

оливкова олія

горіхові пасти (з урахуванням алергій)

насіння чіа чи льону

яйця

жирна риба з низьким вмістом ртуті, наприклад лосось

Ці продукти забезпечують не лише жири, а й важливі поживні речовини для розвитку дитини.

Небезпека вірусних лайфхаків

Соцмережі часто спрощують складні теми. Необхідно памʼятати, що дитяче харчування має базуватися не на трендах, а на принципах:

різноманітності продуктів

поступового знайомства з текстурами

уважного реагування на сигнали голоду та ситості дитини

Саме такий підхід формує здорові харчові звички.

Вершкове масло не є забороненим продуктом для немовлят і може бути частиною раціону, але лише у невеликих кількостях і як доповнення до інших продуктів. Проте вірусна ідея, що шматочок масла перед сном змусить дитину спати всю ніч, не має наукових підтверджень.