Батьки на співбесіді — чому покоління Z іде на роботу разом із мамою
Понад половина представників покоління Z приходять на співбесіди у супроводі власних батьків. Чому це відбувається та де проходить межа між підтримкою та надмірним контролем, спробуємо розібратися.
Про таки незвичну тенденцію розповіло видання SheKnows із посиланням на дослідження компанії Resume Templates. Згідно з опитуванням 1 000 шукачів роботи віком 18–23 років, 51% дорослих представників покоління Z приходили на співбесіду разом із батьками. І це лише вершина айсберга.
Дані вражають:
75% респондентів зізналися, що батьки подавали заявки на роботу замість них
65% сказали, що мама чи тато проходили за них тестові завдання
двоє з трьох уже працевлаштованих з покоління Z зазначили, що батьки неодноразово спілкувалися з їхніми менеджерами щодо графіка, підвищення чи умов роботи.
Особливо активно у процес були залучені батьки молодих чоловіків: 70% юнаків підтвердили, що батьки подавали заявки за них, порівняно з 59% жінок.
Чому це відбувається
У паралельному опитуванні 71% батьків заявили, що допомагали на прохання своїх дітей. Причини знайомі кожному поколінню:
тривожність
відсутність досвіду
складна ситуація на ринку праці
Школи рідко навчають навичок карʼєрної готовності, а ресурси університетських карʼєрних центрів часто недооцінені. У цій прогалині батьки намагаються підтримати своїх дітей. Однак у багатьох випадках підтримка перетворюється на надмірне втручання.
Підтримка чи контроль
Розгляньмо межу, нормально, коли батьки:
допомагають відредагувати резюме
пояснюють, як працює ринок праці
дають поради щодо проходження співбесіди
Але бути присутніми на інтервʼю чи спілкуватися з менеджером замість дорослої дитини — це вже інша історія.
Надмірна участь може зашкодити процесу професійного «старту». Гіперопіка у молодому дорослому віці може негативно впливати на здатність людини самостійно будувати карʼєру.
Тривожність як фон покоління
Зростання батьківської залученості повʼязують із наслідками пандемії. Покоління Z закінчувало школу та вступало до університетів у період дистанційного навчання, невизначеності та соціальної ізоляції. Це:
підвищило рівень тривожності
посилило залежність від родини
сформувало звичку до постійної підтримки
Тепер ця модель переноситься у доросле життя.
Реакція ринку праці
Роботодавці дедалі частіше стикаються з подібними ситуаціями. Для HR-фахівців це сигнал не лише про індивідуальну зрілість кандидата, а й про рівень його самостійності. У сучасному корпоративному середовищі особливо цінуються:
автономність
відповідальність
здатність приймати рішення
І саме ці навички формуються через власний досвід, з помилками, невдалими співбесідами та першим «ні».
Нова норма чи тимчасовий феномен
З одного боку, це свідчить про міцні сімейні звʼязки. З іншого — ставить питання про межі дорослішання. Покоління Z часто називають найусвідомленішим щодо ментального здоровʼя. І якщо допомога батьків — спосіб впоратися з тривожністю, то у цьому немає нічого ганебного. Але експерти сходяться в одному, підтримка має навчати самостійності, а не замінювати її.
Світ праці змінюється та разом із ним змінюються сімейні моделі. Те, що ще десять років тому здавалося неможливим, сьогодні стає статистикою.
Чи нормально приходити на співбесіду з мамою? Можливо, для когось — так. Чи допоможе це побудувати впевнену карʼєру? Скоріше за все, ні. Бо дорослішання — це завжди трохи страшно, проте саме у цій зоні дискомфорту народжується справжня незалежність.