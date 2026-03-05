60-річна Брук Шилдс у бохообразі прийшла на модний показ Chloe

Брук Шилдс / © Associated Press

60-річна акторка Брук Шилдс прибула на показ жіночої колекції бренду Chloe осінь-зима 2026-2027, яку представили в Парижі у межах Тижня моди. Зірка «Блакитної лагуни» обрала ансамбль від цього бренду, виконаний у бохо-естетиці, характерній для марки.

Брук поєднала топ і спідницю бежевих відтінків та декорованих складками тканини. А ось як верхній одяг вона обрала широкий плащ з асиметричним подолом та об’ємними рукавами.

Брук Шилдс / © Associated Press

Цікавими доповненнями образу акторки стали аксесуари: окуляри, прозоре взуття та оригінальна сумка-мішок з декором, який нагадував квіти.

Під час показу Шилдс сиділа у першому ряду поруч з іншими поважними запрошеними зірками, зокрема Олівією Родріго та Опрою Вінфрі.