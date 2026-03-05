Принт Бембі instagram.com_shanivynails / © Instagram

Після класичних леопардових і рептильних принтів, новим фаворитом стає оленячий принт — ніжний, грайливий та універсально стильний. Видання NewBeauty розповіло, як носити цю весняну новинку та з чим поєднувати.

Тваринний принт у моді — це завжди про розкіш, максималізм і натхнення природою. Сумки, взуття, куртки та навіть манікюр тепер підкорюють серця модниць. Лисиці, леопарди, змії — все це класика. Проте весна 2026 року пропонує щось нове, ніжний принт, який поєднує м’якість і стиль.

Pinterest уже зафіксував зростання популярності цього тренду на 55%, а модні бренди ввели його у свої колекції одягу та аксесуарів. Логічно, що тренд захопив і манікюрну індустрію.

Популярність оленячого принту

Ніжні кольори: суміш кремового та коричневого, яка підходить практично будь-якому тону шкіри.

Легка грайливість: дрібні плями додають дизайну динаміки, проте не перевантажують образ.

Варіанти використання

Французький манікюр. Почніть з кінчиків нігтів, якщо ви новачок у світі тваринного принту. Французький манікюр із ніжними плямами — легкий спосіб додати тренд у повсякденний образ.

Короткі та елегантні. Короткі нігті роблять принт витонченим і стриманим. Нейтральні відтінки та м’яке розсипання плям створюють класичний ефект.

Ніжний відтінок. Карамельні та кремові відтінки освіжають дизайн і роблять його весняним і легким.

Акцентний манікюр. Бембі-рожеві акценти додають несподіваного шарму та підкреслюють ніжність принту.

Матовий фініш. Матове покриття замість глянцевого додає свіжості та сучасного вигляду.

Романтичний дизайн. Поєднання цього принту із популярним кокетливим стилем створює ніжну, романтичну та незвичну атмосферу.

Комбіновані малюнки. Комбінація тонального градієнта та легких плям має органічний та стильний вигляд. Такий дизайн підходить для тих, хто любить делікатний, але модний манікюр.

Весна 2026 року оголошує Бембі принт обовʼязковим до проби у манікюрі. Це поєднання моди та природи, ніжності та стилю, яке дозволяє грати із образами без перевантаження. Ніжні плями, кремові та карамельні тони, акценти та матове покриття зроблять ваші нігті акцентом всього весняного образу.