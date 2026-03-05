- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 325
- Час на прочитання
- 1 хв
Принцеса Уельська з’явилася на публіці в абсолютно новому та дуже весняному образі
Сьогодні Кетрін відвідала Лестер, щоб вшанувати різноманітність, креативність і багату спадщину міста.
Принцеса Уельська приїхала з візитом наступного дня після індуїстського фестивалю Голі (індійський фестиваль фарб, кохання і весни), що проходить у Лестерширі. Вітали принцесу тепло та подарували їй червоне намисто після прибуття до компанії Aakash Odedra Company, організації, яка щотижня допомагає понад 1000 людей за допомогою своїх програм громадських танців.
Для світського виходу принцеса Уельська обрала весняний образ у чудовому кремовому кольорі.
На ній було біле пальто міді від Chris Kerr, а під ним — сукня з плісованим подолом від Ralph Lauren. Доповнила образ принцеса замшевими туфлями-човниками на підборах і таким самим прямокутним клатчем.
Світле волосся Кетрін було розпущене та злегка укладене гарними кучерями, а на обличчі був макіяж, який підкреслював риси обличчя. Також чудово пасували до образу сережки-висячки, які вона наділа.
Нагадаємо, останні кілька тижнів Кейт демонструвала «стабільність в образах», підбираючи вбрання, в якому вже з’являлася на публіці. Але цього разу вирішила змінити підхід і показати новий весняний лук.