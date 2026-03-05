Принцеса Уельська з’явилася на публіці в абсолютно новому та дуже весняному образі

Принцеса Уельська / © Getty Images

Принцеса Уельська приїхала з візитом наступного дня після індуїстського фестивалю Голі (індійський фестиваль фарб, кохання і весни), що проходить у Лестерширі. Вітали принцесу тепло та подарували їй червоне намисто після прибуття до компанії Aakash Odedra Company, організації, яка щотижня допомагає понад 1000 людей за допомогою своїх програм громадських танців.

Принцеса Уельська / © Associated Press

Для світського виходу принцеса Уельська обрала весняний образ у чудовому кремовому кольорі.

Принцеса Уельська / © Associated Press

На ній було біле пальто міді від Chris Kerr, а під ним — сукня з плісованим подолом від Ralph Lauren. Доповнила образ принцеса замшевими туфлями-човниками на підборах і таким самим прямокутним клатчем.

Принцеса Уельська / © Getty Images

Світле волосся Кетрін було розпущене та злегка укладене гарними кучерями, а на обличчі був макіяж, який підкреслював риси обличчя. Також чудово пасували до образу сережки-висячки, які вона наділа.

Принцеса Уельська / © Getty Images

Нагадаємо, останні кілька тижнів Кейт демонструвала «стабільність в образах», підбираючи вбрання, в якому вже з’являлася на публіці. Але цього разу вирішила змінити підхід і показати новий весняний лук.