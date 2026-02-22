Принцеса Кейт не хотіла носити титул "Уельська": у чому була причина

Принцеса Кейт та принцеса Діана / © Getty Images

Про це пише автор Рассел Маєрс у його новій біографії «Вільям і Кетрін: Нова ера монархії: історія зсередини».

У книжці автор простежує шлях пари, включаючи зміну їхніх королівських ролей після смерті королеви Єлизавети 2022 року. Тоді батько Вільяма, король Чарльз, у своїй першій промові як монарх оголосив, що Вільям і Кейт стануть новими принцом і принцесою Уельськими. І хоча Чарльз обговорював свої плани зі своїм сином та невісткою, Маєрс пише, що принцеса Кейт спочатку неохоче приймала цей титул, оскільки він раніше належав принцесі Діані.

Король Чарльз, принц і принцеса Уельські / © Getty Images

«Придворні говорили, що, хоча Кетрін повною мірою розуміла історію, пов’язану з цією роллю, вона була сповнена рішучості знайти свій власний шлях. Кетрін також приватно висловлювала Вільяму і Чарльзу свої сумніви щодо прийняття титулу, усвідомлюючи виняткову прихильність британської громадськості до принцеси Діани та її зв’язок з нею навіть через 25 років після її смерті».

Колишній високопоставлений помічник Вільяма і Кейт розповів Маєрсу: «Це говорить про те, наскільки вона розважлива», — цитує журнал People.

Принцеса Уельська Діана / © Getty Images

«Вона доброзичлива у своїх намірах, але також хоче створити для себе та своєї сім’ї власну роль, яка багато в чому сильно відрізняється від того, як поводилися покоління членів королівської родини в минулому», — додає колишній помічник. «Вона чудово розуміє, з якою швидкістю хоче просуватися і як бачить свою майбутню роль у королівській сім’ї, і я думаю, що коли її переконали прийняти титул, а це вимагало деяких умовлянь, вона відчула, що, хоча порівняння з Діаною неминучі, вона зможе впоратися по-своєму».

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

Нагадаємо, що коли Чарльз одружився з майбутньою королевою Каміллою 2005 року, його нова дружина вважала за краще носити титул герцогині Корнуоллської замість принцеси Уельської з поваги до першої дружини Чарльза — принцеси Діани, яка загинула в автокатастрофі 1997 року.