Принцеса Кейт не хотіла носити титул "Уельська": у чому була причина
Кейт Міддлтон мала змішані почуття з приводу прийняття титулу “принцеси Уельської”, королівського образу, тісно пов'язаного з її покійною свекрухою, принцесою Діаною.
Про це пише автор Рассел Маєрс у його новій біографії «Вільям і Кетрін: Нова ера монархії: історія зсередини».
У книжці автор простежує шлях пари, включаючи зміну їхніх королівських ролей після смерті королеви Єлизавети 2022 року. Тоді батько Вільяма, король Чарльз, у своїй першій промові як монарх оголосив, що Вільям і Кейт стануть новими принцом і принцесою Уельськими. І хоча Чарльз обговорював свої плани зі своїм сином та невісткою, Маєрс пише, що принцеса Кейт спочатку неохоче приймала цей титул, оскільки він раніше належав принцесі Діані.
«Придворні говорили, що, хоча Кетрін повною мірою розуміла історію, пов’язану з цією роллю, вона була сповнена рішучості знайти свій власний шлях. Кетрін також приватно висловлювала Вільяму і Чарльзу свої сумніви щодо прийняття титулу, усвідомлюючи виняткову прихильність британської громадськості до принцеси Діани та її зв’язок з нею навіть через 25 років після її смерті».
Колишній високопоставлений помічник Вільяма і Кейт розповів Маєрсу: «Це говорить про те, наскільки вона розважлива», — цитує журнал People.
«Вона доброзичлива у своїх намірах, але також хоче створити для себе та своєї сім’ї власну роль, яка багато в чому сильно відрізняється від того, як поводилися покоління членів королівської родини в минулому», — додає колишній помічник. «Вона чудово розуміє, з якою швидкістю хоче просуватися і як бачить свою майбутню роль у королівській сім’ї, і я думаю, що коли її переконали прийняти титул, а це вимагало деяких умовлянь, вона відчула, що, хоча порівняння з Діаною неминучі, вона зможе впоратися по-своєму».
Нагадаємо, що коли Чарльз одружився з майбутньою королевою Каміллою 2005 року, його нова дружина вважала за краще носити титул герцогині Корнуоллської замість принцеси Уельської з поваги до першої дружини Чарльза — принцеси Діани, яка загинула в автокатастрофі 1997 року.