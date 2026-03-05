Ціни на бензин б’ють рекорди: Зеленский зібрав уряд та зробив заяву

Володимир Зеленський / © Getty Images

Президент України Володимир Зеленський заявив, що уряд обговорив ситуацію зі зростанням цін на бензин і дизель на спеціальній нараді за участі прем’єр-міністра та керівництва НАК «Нафтогаз України».

За його словами, влада тримає ситуацію на паливному ринку під контролем, а ключовим завданням залишається забезпечення стабільних поставок пального для українців.

Голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький пояснив, що підвищення цін на пальне пов’язане передусім із ситуацією на світових енергетичних ринках.

«Це проблема не лише українська, а й європейська та світова. Інформація про зростання ціни на 10 гривень на заправках не відповідає дійсності. Індикативно ціна піднялася приблизно на 6 гривень», — зазначив він.

Корецький наголосив, що головна мета держави та учасників ринку — не допустити перебоїв із постачанням нафтопродуктів. За його словами, Україна має одну з найбільш диверсифікованих систем постачання пального — з різних країн та різними видами транспорту.

Він також зауважив, що подібні цінові коливання вже спостерігалися під час пандемії COVID-19 та на початку повномасштабного вторгнення Росії.

«Такі кризи досягають піку, після чого починається зниження. Компанії зараз працюють над диверсифікацією каналів поставок», — пояснив керівник «Нафтогазу».

Корецький додав, що державна компанія «Укрнафта» намагатиметься стримувати ціни, мінімізуючи торгову націнку.

«У цей кризовий період ми максимально зменшимо націнку — настільки, наскільки це дозволяє покривати витрати, щоб пройти цей етап спокійно», — сказав він.

За словами Корецького, підвищений попит на пальне зараз частково пояснюється панічними закупівлями, коли водії намагаються зробити запаси.

Здорожчання бензину в Україні — що відомо

Останніми днями ціни на бензин в Україні помітно зросли. Це відбувається на тлі загострення ситуації на Близькому Сході, що спричинило підвищення світових цін на нафту.

Директор «Консалтингової групи А-95» Сергій Куюн зазначив, що таке зростання цін не є типовим для цього періоду року і насамперед пов’язане з геополітичною ситуацією.

Водночас голова парламентського комітету з фінансів Данило Гетманцев закликав паливні компанії не спекулювати на панічних настроях і не підвищувати ціни без об’єктивних причин. Він також звернувся до Антимонопольного комітету з проханням перевірити ситуацію на ринку.

Експерт паливного ринку Дмитро Льоушкін не виключає, що у разі блокування Ормузької протоки ціни на бензин можуть зрости до 100–150 грн за літр. Водночас після відновлення постачання нафти ціни можуть знизитися приблизно до 80 грн за літр.