Російська нафта / © ТСН.ua

Від початку військових дій в Ірані ціни на російську нафту, що відвантажується на експорт, зросли разом зі світовими. Але вона не має попиту, покупці вимагають величезних знижок.

Про це пише видання Bloomberg.

За сорт Urals у західних портах зараз платять на $30,9 за барель менше, ніж за еталонний Brent, свідчать дані Argus Media.

У середині лютого дисконт становив $28,6.

Нафта Brent із закриття п'ятниці подорожчала на 11,3% до $80,65 на денних торгах у середу. На максимумі ціна сягала $84,39 за барель.

У номінальному вираженні Urals також здорожчала. У балтійському порту Приморськ вона у вівторок відвантажувалася по $54,82, а в Новоросійську - $52,97 за барель, за даними Argus Media. Наприкінці минулого тижня ціна становила близько 40 доларів за барель.

Але навіть таке здорожчання російської нафти не рятує бюджет держави-агресорки, в якому цього року закладено вартість Urals $59 за барель - і при цьому в ньому запланований дефіцит на рівні 3,8 трлн руб.

Щоб отримати збалансований бюджет, Росії потрібна ціна $97.

У січні середня ціна російської нафти склала $41, за інформацією Мінекономрозвитку РФ. Офіційних даних за лютий поки немає.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що американсько-ізраїльські удари по Ірану порушують нафтовий експорт з регіону, який забезпечує 20% світових поставок нафти.

Окрім того, Іран здійснив атаку на найбільший у світі нафтовий термінал та НПЗ Рас-Танура в Саудівській Аравії.