- Дата публікації
-
- Категорія
- Гроші
- Кількість переглядів
- 425
- Час на прочитання
- 2 хв
Війна на Близькому Сході не допомогла російській нафті — Bloomberg
Незначне здорожчання російської нафти на тлі війни США та Ізраїлю із Іраном не рятує бюджет держави-агресорки.
Від початку військових дій в Ірані ціни на російську нафту, що відвантажується на експорт, зросли разом зі світовими. Але вона не має попиту, покупці вимагають величезних знижок.
Про це пише видання Bloomberg.
За сорт Urals у західних портах зараз платять на $30,9 за барель менше, ніж за еталонний Brent, свідчать дані Argus Media.
У середині лютого дисконт становив $28,6.
Нафта Brent із закриття п'ятниці подорожчала на 11,3% до $80,65 на денних торгах у середу. На максимумі ціна сягала $84,39 за барель.
У номінальному вираженні Urals також здорожчала. У балтійському порту Приморськ вона у вівторок відвантажувалася по $54,82, а в Новоросійську - $52,97 за барель, за даними Argus Media. Наприкінці минулого тижня ціна становила близько 40 доларів за барель.
Але навіть таке здорожчання російської нафти не рятує бюджет держави-агресорки, в якому цього року закладено вартість Urals $59 за барель - і при цьому в ньому запланований дефіцит на рівні 3,8 трлн руб.
Щоб отримати збалансований бюджет, Росії потрібна ціна $97.
У січні середня ціна російської нафти склала $41, за інформацією Мінекономрозвитку РФ. Офіційних даних за лютий поки немає.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що американсько-ізраїльські удари по Ірану порушують нафтовий експорт з регіону, який забезпечує 20% світових поставок нафти.
Окрім того, Іран здійснив атаку на найбільший у світі нафтовий термінал та НПЗ Рас-Танура в Саудівській Аравії.