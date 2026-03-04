Avesterra Group відкрила 20 нових пташників на Волині: 15 млн євро інвестицій у масштабування виробництва

Реклама

Пташники побудовані відповідно до європейських стандартів біобезпеки та добробуту птиці і оснащені автоматизованими системами контролю мікроклімату, вентиляції, годівлі та напування. Сьогодні птахівничий напрям Avesterra Group об’єднує 12 виробничих бригад та 120 пташників, забезпечуючи вирощування до 35,1 млн голів птиці на рік. Разова посадка перевищує 5 млн голів.

Під час заходу представники компанії підбили підсумки роботи холдингу під новим брендом Avesterra Group та окреслили стратегічні плани розвитку на 2026 рік.

«Інвестиції у нові пташники є частиною довгострокової стратегії розвитку Avesterra Group та модернізації виробництва в Україні. Ми інвестували у цей майданчик 15 мільйонів євро, і це лише перший крок. До 2028 року ми плануємо побудувати шість таких виробничих майданчиків по 20 пташників кожен та інвестувати загалом близько 100 мільйонів євро. Це дозволить повністю завантажити наші виробничі потужності та вийти на виробництво близько чверті мільйона бройлерів на добу. У найближчі п’ять років ми плануємо інвестувати у розвиток компанії близько 300 млн євро – у нові виробничі потужності, інкубатори, батьківські стада та біометановий газовий завод», – підкреслив Дмитро Добкін, власник Avesterra Group.

Новий майданчик дозволить компанії збільшити обсяги вирощування птиці та посилити контроль якості на всіх етапах виробництва.

«Для мене як керівниці компанії відкриття цього виробничого майданчика – це результат великої управлінської роботи. Майданчик складається з 20 сучасних пташників, оснащених сучасним обладнанням німецького виробника Big Dutchman. Загальна площа забудови становить понад 55 тисяч квадратних метрів, а сам майданчик розташований на території 19 гектарів. Тут встановлено обладнання, що забезпечує автоматизовані системи напування, годівлі, вентиляції та контролю мікроклімату. Ми будуємо компанію системно – з фокусом на технології, біобезпеку та стабільну якість продукції. І навіть у складні часи продовжуємо реалізовувати наші стратегічні інвестиційні проєкти», – наголосила Світлана Собіпан, CEO Avesterra Group.

У заході також взяли участь представники державних органів та місцевої влади, які відзначили важливість розвитку сучасного аграрного виробництва для економіки регіону та продовольчої безпеки країни.

«Лише протягом 2025 року завдяки спільній роботі Держпродспоживслужби, Міністерства аграрної політики та Міністерства закордонних справ Україні вдалося відкрити 19 нових ринків для експорту аграрної продукції. На цьому підприємстві ми бачимо системний підхід до впровадження сучасних технологій, забезпечення біобезпеки та стабільної якості продукції. Саме такі виробництва формують репутацію України як надійного постачальника якісної харчової продукції на світових ринках», – акцентував Володимир Коваль, начальник Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області.

«Особливо важливо, що навіть у складний для країни час компанія не лише продовжує працювати, а й розвивається, інвестує у виробництво, створює робочі місця та підтримує громади. Avesterra Group є бюджетоутворюючим підприємством для багатьох громад району і важливим елементом економіки регіону. Це приклад відповідального бізнесу, який вірить у країну і своїми інвестиціями підтримує її розвиток», – зазначив Юрій Лобач, начальник військової районної адміністрації у Волинській області.

«Avesterra Group та нашу громаду пов’язує багаторічна співпраця. Підприємства компанії працюють на території громади, створюють робочі місця та роблять вагомий внесок у місцевий бюджет. Сьогодні близько 13% власних доходів бюджету громади формуються саме завдяки податкам компанії – це близько 10 млн грн щороку. Ці кошти дозволяють розвивати інфраструктуру та реалізовувати соціальні проєкти», – поділився Віктор Поліщук, голова Устилузької міської територіальної громади.

Під час повномасштабної війни Avesterra Group інвестувала у модернізацію та розвиток виробництва понад 75 млн євро. Компанія також залишається одним із найбільших платників податків у галузі: за 2025 рік підприємства групи сплатили до державного та місцевих бюджетів понад 500 млн грн, а за період повномасштабної війни – понад 1,5 млрд грн.

Avesterra Group – один із провідних виробників курятини в Україні. Компанія входить до топ-4 виробників галузі та забезпечує повний цикл виробництва – від вирощування зерна до переробки та логістики готової продукції. У структурі компанії працює понад 1500 працівників, функціонує 120 пташників, а також сучасний м’ясопереробний комплекс потужністю 13 500 бройлерів на годину. Продукція компанії представлена на українському ринку під брендами «Епікур», «Чебатурочка» та на міжнародних ринках під брендом Delika.