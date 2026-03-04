Польща скасовує спецзакон для українців: що зміниться від 5 березня

Українські біженці / © Getty Images

У Польщі припинить дію спеціальний закон про допомогу громадянам України від 5 березня 2026 року. Усі ключові механізми підтримки тепер перенесено до загальних польських законів, а правила проживання та отримання виплат стануть суворішими.

Про це повідомило посольство України в Польщі на сторінці у Facebook.

Нові терміни та умови легальності

Попри скасування спецзакону, статус українців залишається захищеним. Згідно з рішенням Ради ЄС, перебування громадян із активним номером PESEL UKR визнається легальним до 4 березня 2027 року.

Для збереження цього статусу людина має відповідати трьом критеріям:

в’їхати до Польщі після початку вторгнення;

мати оформлений номер PESEL;

не мати тимчасового захисту в інших країнах Євросоюзу.

Житло та медицина

Від 5 березня 2026 року запрацювала оновлена система допомоги з проживанням. Тепер новоприбулі українці можуть розраховувати на безкоштовне харчування та дах над головою лише протягом перших 60 днів. Загалом за весь час перебування у Польщі (починаючи з 2022 року) людина може жити в центрах колективного розміщення не більше 12 місяців сукупно.

Як повідомили у посольстві, щоб дати родинам можливість закінчити навчальний рік, уряд запровадив перехідний період до 30 червня 2026 року. Після цієї дати особи, які не належать до вразливих категорій (наприклад, поранені чи вагітні), втратять право на безоплатне проживання в центрах.

Щодо медичних послуг, то повний доступ до лікарів тепер мають лише ті, хто офіційно працює та сплачує внески до ZUS. Не застрахованим особам безкоштовну допомогу надаватимуть лише у невідкладних станах, під час пологів або якщо йдеться про неповнолітніх дітей.

Виплати 800+ та ризик втрати статусу

Отримання дитячої допомоги «800+» та інших сімейних виплат тепер прямо залежить від професійної активності опікуна та обов’язкового відвідування дитиною польської школи. Повітові органи влади отримали повноваження суворо контролювати ці витрати та призупиняти виплати у разі порушень.

Важливо пам’ятати, що тимчасовий захист анулюється у наступних випадках:

виїзд із території Польщі на термін понад 30 днів;

отримання прихистку в іншій державі ЄС;

набуття іншого легального статусу (наприклад, карти побиту чи статусу біженця);

подання недостовірних даних під час реєстрації.

