Зміни для біженців з України в ЄС: де скорочують виплати та пільги, а де продовжили статус до 2027

Українські біженці

Країни Європи поступово змінюють правила для українських біженців, переходячи від надання широкого спектру допомоги до суворих вимог щодо реєстрації, роботи та страхування.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо зміни для біженців в країнах Євросоюзу.

Нові правила для авто на українській реєєстрації в Німеччині

Пільговий режим для українських біженців, які використовували автомобілі на українській реєстрації у Німеччині добіг кінця. Тепер кожен автомобіль, що перебуває в країні понад рік, підлягає обов’язковій місцевій реєстрації.

Відлік річного терміну починається з моменту першого в’їзду або отримання статусу тимчасового захисту. Для більшості українців цей строк уже минув, тому використання авто без реєстрації вважається адміністративним правопорушенням.

Ігнорування правил тягне за собою штрафи від 70 до 105 євро, а за повторне порушення поліція має право відправити машину на штрафмайданчик.

Щоб уникнути проблем, водіям необхідно пройти технічний огляд у сертифікованих центрах, оформити місцевий страховий поліс та поставити автомобіль на облік. Процедура потребує часу і коштів, однак зволікання може призвести до значно більших витрат.

Велика Британія надасть більше часу для продовження віз для біженців з України

Британський уряд утричі збільшив термін для подання заявок на продовження віз. Відтак українці можуть подавати документи за 90 днів до закінчення дозволу замість попередніх 28.

Таке рішення ухвалили, щоб зняти зайву напругу та дати людям більше впевненості у своєму легальному статусі. Про нововведення оголосили під час візиту глави МВС Британії Іветт Купер до Києва.

Окрім міграційних полегшень, Лондон виділив п’ять мільйонів фунтів на допомогу в розслідуванні воєнних злочинів. Ці кошти підуть на навчання українських прокурорів та підтримку постраждалих.

Наразі у Великій Британії перебуває понад 300 тисяч українців, і уряд запевняє, що країна залишатиметься для них безпечним прихистком стільки, скільки триватиме війна.

Однак нещодавно у Британії розгорівся скандал, щодо масових відмов у притулку для українських біженців.

Журналісти Sky News оприлюднили факти формального підходу британської системи до українців, які намагаються змінити свій статус перебування на статус біженця. У листах із відмовами Міністерство внутрішніх справ Британії радить родинам повертатися в Україну, обираючи нібито «безпечні» західні регіони або Київ.

Видання зазначає, що посадовці ігнорують загрозу постійних обстрілів і навіть рекомендують батькам купувати дітям шумопоглинальні навушники, щоб звуки вибухів не викликали панічних атак. Ситуацію критикують і місцеві політики, закликаючи уряд створити для українців чіткий шлях до отримання постійного статусу замість бюрократичних відписок.

У Британії розгорівся скандал, щодо масових відмов у притулку для українських біженців / © Getty Images

Журналісти припускають, що ймовірно конфлікт виникає тоді, коли люди намагаються отримати статус біженця, який, на відміну від тимчасового захисту, дає пряме право на постійне проживання та громадянство в майбутньому.

Чехія готує суворі умови проживання для українців

У чеській коаліційній раді мають намір заблокувати проєкт постанови, який мав би спростити перехід українців на статус довгострокового проживання вже цього року.

Лідер партії SPD Томіо Окамура виступив проти спрощення процедур для українців, наполягаючи, що правила мають бути однаковими для всіх іноземців без жодних привілеїв. Політична сила планує блокувати ініціативи МВС, які мали б полегшити перехід на статус довгострокового проживання вже цього року.

Наразі отримати такий дозвіл вкрай складно. Окрім дворічного перебування в країні, біженці повинні довести свою фінансову спроможність, а саме офіційний річний дохід має перевищувати 440 тисяч чеських крон (понад 17 тисяч євро).

В Чехії виступают проти спрощення процедур щодо переходу на статус довгострокового проживання для українців / © pixabay.com

Громадські активісти називають ці вимоги нереалістичними для більшості родин, а підготовка нового суворого закону про іноземців, запланована на травень 2026 року, може ще більше ускладнити ситуацію.

Однак у Чехії хочуть суттєво пришвидшити працевлаштування українських біженців.

Зокрема, міністр праці Чехії Алеш Юхелка зазначив, що вже обговорює проєкт економічної стратегії, що включає спрощення набору іноземних працівників.

«Ми вже кілька років бачимо — і ми бачили це ще до російської агресії в Україні, — що в плані будівництва, догляду за літніми людьми в будинках для людей похилого віку, охорони здоров’я Чеська Республіка точно не зможе обійтися без українських біженців у такій великій кількості», — сказав Юхелка.

Польща радикально змінила умови перебування українців

Президент Польщі Кароль Навроцький підписав закон, що подовжує термін законного перебування українців до 4 березня 2027 року. Головна зміна полягає у скасуванні «закону про спецдопомогу» та переході до загальної системи захисту іноземців. Тепер підтримка українських біженців стає частиною єдиного міграційного законодавства країни.

Ключовим моментом є жорсткий контроль за отриманням номера PESEL. Тепер подати заяву на його оформлення необхідно протягом 30 днів після в’їзду. Ігнорування цього терміну автоматично анулює тимчасовий захист, що Польща розцінюватиме як офіційну відмову від допомоги.

В Польщі посилили контроль за отриманням номера PESEL

Такі заходи спрямовані на повну інтеграцію українців у польську державну систему, включаючи доступ до медицини та банківських послуг.

Однак певна категорія біженців з України може втратити право на безкоштовну медицину.

Відповідно до оновлених норм, які набувають чинності від 5 березня, доступ до безкоштовної медицини, який раніше гарантувався спецзаконом від початку повномасштабного вторгнення, буде скасовано для широкого загалу.

Відтепер доступ до сімейних лікарів, вузьких спеціалістів та лікування в лікарнях буде можливим лише за умови регулярної сплати внесків на медичне страхування.

Право на безкоштовну допомогу можуть зберегти такі категорії громадян:

діти та підлітки;

вагітні жінки та жінки у післяпологовому періоді;

повнолітні особи, які постраждали від катувань або зґвалтування;

особи, які мають офіційну довідку про проживання в колективних закладах розміщення.

Попри збереження пільг для окремих груп загальний пакет доступних медичних послуг зазнає скорочень. Зокрема, з переліку безкоштовних процедур для українців буде повністю виключено лікування безпліддя та операції з видалення катаракти.

Ірландія подовжила захист для біженців з України

Ірландія офіційно подовжила термін дії імміграційних дозволів для українців до 4 березня 2027 року. Як повідомляє місцева імміграційна служба, це відбудеться автоматично, що значно спрощує юридичні процедури для біженців.

Завдяки цьому рішенню українці зберігають право на легальне проживання, працевлаштування без спеціальних дозволів, а також безперешкодний доступ до медичних послуг та освіти. Окрім цього, статус тимчасового захисту дозволяє подорожувати країнами Європи терміном до 90 днів.

Оновлені норми стосуються і осіб без громадянства, які підпадають під дію відповідної Директиви ЄС.

Словаччина подовжила статус українських переселенців

Уряд Словаччини офіційно подовжив термін дії тимчасового захисту для українських переселенців до 4 березня 2027 року. Це рішення, ухвалене на виконання розпорядження Ради ЄС, забезпечує громадянам України юридичну стабільність та право на безпечне перебування в країні.

Подовження легального статусу українських переселенців відбудеться автоматично, а перевірити актуальність своїх документів можна онлайн на інформаційному порталі словацького МВС.

Наявність захисту й надалі гарантує українцям повний пакет соціальних прав: легальне працевлаштування, доступ до медичної допомоги та можливість навчання в освітніх закладах країни на всіх рівнях.

Норвегія планує посилити правила проживання для біженців з України

Норвезький уряд планує змінити правила прийому українських біженців через перевантаження соціальної системи та дефіцит житла, пише «Главком».

Згідно з ініціативою, нові заявники-чоловіки призовного віку не отримуватимуть дозвіл на проживання на основі групового захисту (віком 18–60 років) більше не отримуватимуть автоматичний тимчасовий захист. Тепер їм доведеться проходити загальну індивідуальну процедуру розгляду заяв на притулок.

Водночас нововведення не стосуватимуться тих біженців, хто вже має статус, а також чоловіків, звільнених від служби за станом здоров’я, одиноких батьків або учасників медичної евакуації.

Міністерка праці Керсті Стенсенг пояснила, що країна має приймати лише ту кількість людей, яку здатна реально інтегрувати. Очікується, уряд ухвалить зміни до Великодня, після чого вони набудуть чинності.

Однак у Європейській комісії зауважують, що питання про скасування тимчасового захисту для українських чоловіків призовного віку наразі не стоїть на порядку денному. За словами речника Єврокомісії Маркуса Ламмерта, цього року не очікується жодних змін до відповідного положення, повідомляє «Укрінформ«.

Українські біженці можуть втратити право на проживання в ЄС

Спеціальна посланниця ЄС із питань українців Ілва Йоганссон повідомила, що єдиного механізму переходу з тимчасового захисту на постійне проживання для українців в країнах Євросоюзу не буде. За її словами, через провал переговорів на рівні Євросоюзу кожній країні доведеться самостійно змінювати законодавство та впроваджувати національні дозволи.

За її словами, головна проблема полягає в тому, що чинні правила ЄС не дозволяють автоматично зараховувати роки під тимчасовим захистом до п’ятирічного терміну, необхідного для отримання статусу, який дозволяє біженцям жити в країні необмежений час. Як наслідок, держави діють на власний розсуд.

Єдиного механізму переходу з тимчасового захисту на постійне проживання для українців в країнах Євросоюзу не буде / © unsplash.com

Зокрема, Польща готує масштабний перехід на внутрішні дозволи для 900 тисяч осіб, а Німеччина розглядає можливість зниження вимог до доходів для тих, хто вже працює. Йоганссон закликала уряди швидше адаптувати закони, аби понад чотири мільйони українців не опинилися в юридичній невизначеності у майбутньому.

Яка ситуація з виплатами для біженців у різних країнах ЄС

Європі спостерігається тенденція до посилення правил та зменшення фінансової підтримки для біженців, пише РБК-Україна. Навіть Німеччина, яка тривалий час була найщедрішою країною, з приходом нового уряду на початку 2025 року почала переводити новоприбулих на нижчі виплати за системою для шукачів притулку.

Тепер замість 563 євро «громадянської допомоги» люди отримують менші суми, а право на возз’єднання сімей тимчасово призупинено.

Норвегія також суттєво обмежила підтримку: виплати у 564 євро тепер доступні лише мешканцям державних гуртожитків, де, до того ж, заборонили поселення з тваринами. Безкоштовні стоматологічні послуги для молоді тепер можна отримати лише після п’яти років проживання в країні.

Схожа ситуація в Ірландії, де щотижневу допомогу для тих, хто живе в державному житлі, скоротили з 220 до 38,80 євро незалежно від дати приїзду. Ці зміни не торкнулися лише тих, хто орендує приватні помешкання самостійно.

У Чехії термін безкоштовного проживання тепер обмежений трьома місяцями, а для продовження статусу захисту вимагають офіційний договір оренди. Якщо працездатна людина не знайде роботу за 150 днів, виплату 200 євро зменшують до мінімальних 129 євро.

Польща обрала шлях жорсткої залежності виплат від працевлаштування. Популярна програма «800+» на дітей тепер доступна лише тим батькам, які офіційно працюють або мають власний бізнес.

