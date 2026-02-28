В Ірані ракета влучила у початкову школу для дівчаток: відомо про десятки загиблих та поранених

Ракетний удар по школі в Ірані / © скриншот з відео

В іранському місті Мінаб, провінція Хормозган, під час масштабної військової операції США та Ізраїлю одна з ракет влучила у початкову школу для дівчаток. Внаслідок прямого влучання будівля школи повністю зруйнована. Загинуло щонайменше 85 осіб, більшість з яких — неповнолітні учениці навчального закладу.

Про це пише видання Times of Israel.

Зростання кількості жертв та причини удару

За оновленими даними іранських посадовців, масштаби трагедії виявилися значно більшими, ніж повідомлялося у перші години. Як зазначає британське видання The Guardian, удар по місту Мінаб, найімовірніше, пояснюється тим, що саме там розташована одна з військових баз Корпусу вартових ісламської революції (КВІР).

За даними телеканалу TRT World, рятувальні роботи на місці руїн школи «Shajare Tayyebeh» продовжуються. Окрім 85 загиблих, ще десятки дітей та дорослих дістали важкі поранення.

Реакція Ірану на атаку

Офіційний Тегеран різко засудив дії американської та ізраїльської армій, назвавши удари грубим порушенням суверенітету. Влада Ірану офіційно підтвердила кількість жертв і обіцяє «жорстку відповідь».

Іран вже розпочав масований обстріл ракетами та безпілотниками військових баз США у країнах Перської затоки, що призвело до закриття повітряного простору над більшістю країн Близького Сходу.

Нагадаємо, ексчиновник ЦРУ пояснив, що масштаб військової операції США в Ірані є значно більшим за попередні дії Вашингтона. За його словами, нинішня кампанія є великою, скоординованою та, ймовірно, триватиме кілька тижнів.