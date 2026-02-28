Наслідки атаки на Іран: в МЗС повідомили, чи вижили аятола Хаменеї та президент Пезешкіан

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі / © скриншот з відео

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї, а також президент держави Масуд Пезешкіан не постраждали внаслідок масштабної американо-ізраїльської атаки. Вище політичне керівництво країни продовжує виконувати свої обов’язки.

Про це заявив міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі в інтерв’ю американському телеканалу NBC News.

Хто з керівництва Ірану вцілів

За словами очільника зовнішньополітичного відомства, ключові фігури держави наразі перебувають у безпеці та контролюють ситуацію. Зокрема, живими залишилися глава судової влади, спікер парламенту та секретар Ради національної безпеки.

Аббас Арагчі запевнив, що весь державний апарат функціонує у штатному режимі, попри безпрецедентний військовий тиск та спроби ліквідації верхівки.

«Наскільки мені відомо, так, вони живі, і глава судової влади теж. Спікер парламенту також. Всі високопоставлені посадовці живі, і секретар Ради національної безпеки. Отже, зараз усі на своїх місцях, ми справляємося з ситуацією, і все гаразд», — наголосив міністр.

Втрати серед посадовців

Попри оптимістичні заяви щодо найвищого керівництва, очільник МЗС Ірану визнав, що атака не минула безслідно. Він підтвердив, що внаслідок американо-ізраїльського удару дійсно загинули деякі іранські високопосадовці та військові командири. Однак конкретних імен чи точної кількості жертв серед чиновників він поки не назвав.

Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль та Сполучені Штати здійснили масштабні удари на території Ірану. Під прицілом опинився район Тегерана, де розташована резиденція аятоли Алі Хаменеї. Супутниковий знімок показує руйнування в резиденції верховного лідера Ірану.