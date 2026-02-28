Іран атакував Катар: уламок збитої ракети летів просто в натовп людей - шокувальні кадри

ППО. / © Associated Press

Реклама

У суботу, 28 лютого, після того, як США та Ізраїль розпочали атаки на Іран, Близький Схід охопив конфлікт. Вибухи від збиття іранських ракет сталися у низці країн регіону. Зокрема, у Катарі.

Що відомо про атаку, повідомили CNN та Sky News.

У відповідь на удари Іран розпочав масовані удари по американських військових базах у країнах Перської затоки. Уряд Катару опублікував мобільне попередження, в якому закликав людей триматися подалі від військових об'єктів та залишатися в укриттях.

Реклама

Зауважимо, у Катарі розташована авіабаза Аль-Удейд, найбільша база США на Близькому Сход

У Досі сталося кілька потужних вибухів. Після цього до неба здійнялися клуби диму. Згодом у Мережі з’явилося відео, на якому уламок збитої ракети падав просто на людей у Досі.

Дата публікації 15:12, 28.02.26 Кількість переглядів 52 Іран атакував Катар: уламок ракети летів просто на людей

Заява Катару про іранську атаку

Катар засудив удари Ірану, назвавши їх «кричущим порушенням національного суверенітету» країни. Зазначається, що країна залишає за собою «право реагувати на такі атаки відповідно до положень міжнародного права».

«Держава Катар завжди прагнула дистанціюватися від регіональних конфліктів і сприяти діалогу між іранцями та міжнародною спільнотою. Однак, повторні обстріли її територій не відображають добросовісності та загрожують фундаменту взаєморозуміння, на якому були побудовані двосторонні відносини між двома країнами», - йдеться у повідомленні.

Реклама

Як повідомлялося, після атак Іран запустив кілька балістичних ракет по Ізраїлю. Іранські удари у відповідь також були спрямовані на американські бази в таких країнах, як Об'єднані Арабські Емірати, Йорданія та Бахрейн, Катар.