Що зірки нам пророкують: гороскоп на 2–8 березня 2026 року

Гороскоп на 2–8 березня 2026 року / © Associated Press

Від 2 березня о 16:15 за київським часом Марс починає рух Рибами, де залишиться до 9 квітня. Це період тонких налаштувань, важливих усвідомлень і перших імпульсів до змін, які розгортатимуться далі впродовж місяця. Замість прямих кроків та напирання вмикаються внутрішні імпульси, натхнення і здатність відчувати напрям. Важливо не форсувати події, а дослухатися до тонких сигналів, розповідає астрологиня та авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

3 березня о 12:34 відбувається місячне затемнення в 13° Діви, яке висвічує теми ладу, здоров’я, ефективності та внутрішньої дисципліни. Воно немов піднімає на поверхню ті моменти, де ілюзії заважали бачити реальність, а надмірний контроль — жити природно.

Це час, коли стає зрозуміло, що потребує коригування: де накопичився хаос, а де ви надто жорстко трималися за ідеальний сценарій. Затемнення діє як точка розвороту, допомагаючи зрозуміти, що варто відпустити, а що — перебудувати, щоб рухатися далі легше і чесніше.

6 березня о 12:46 Венера переходить у знак Овна, де пробуде до 30 березня. У стосунках і особистих бажаннях з’являється більше прямоти, пристрасті та ініціативи. Після м’якої водної енергії Риб це відчувається як різкий імпульс, який водночас підбадьорює: хочеться діяти, говорити чесно, виявляти себе сміливіше. Проте водночас зростає ризик поспішних рішень — особливо в емоційній сфері. Важливо зберігати баланс між імпульсом і усвідомленістю.

ОВЕН

Період приносить свіжий вітер змін: несподівані симпатії, натхнення, нові ідеї, творчі спалахи. Ваш управитель — Марс — переходить у знак Риби, і під впливом цього транзиту ви зможете привнести плавність у своє життя. Це час легкості, коли доля може піднести приємний сюрприз — від несподіваного знайомства до нестандартного рішення, що змінює сприйняття ситуації. Енергія тижня дає змогу побачити звичне під новим кутом і відчути, що оновлення може бути природним і радісним.

ТЕЛЕЦЬ

Тиждень загалом сприятливий — це час тихого оптимізму. Ви входите в простір позитиву, відчуваєте підтримку з боку оточення. Навіть на тлі ретро-Меркурія і уповільнення процесів з’являється відчуття, що те, що відбувається, має сенс і веде до розширення можливостей та розуміння глибокого сенсу того, що відбувається. Це аспект мудрої довіри життю, коли минулий досвід стає ресурсом, а незавершені ідеї або старі зв’язки можуть несподівано принести користь. Удача приходить через те, що вже було розпочато раніше.

БЛИЗНЯТА

Час інсайтів і тонких переживань. 7 березня — надважливий день. Ваш управитель — Меркурій — переміщуючись знаком Риби, утворює аспект з’єднання із Сонцем. А отже, для вас починається новий ментальний цикл, допомагаючи побачити знайомі ситуації під іншим кутом і переосмислити нещодавні події. З іншого боку, посилюючи мрійливість, з’являється романтичність і схильність до ідеалізації. Це час натхнення, коли почуття стають особливо тонкими, але важливо пам’ятати про кордони реальності — легко захопитися ілюзією.

РАК

Тиждень емоційного розвороту і внутрішнього очищення. Для вас цей тиждень стає особливо значущим: місячне затемнення 3 березня торкається вашого управителя — Місяця, а отже, впливає на ваш стан глибше, ніж на інших. Багато що, що було приховано, стає очевидним. Затемнення в Діві висвічує теми ладу, здоров’я, роботи та особистої ефективності — ви чітко побачите, де накопичився хаос, а де ви надто старалися все контролювати. Це момент, коли важливо відпустити зайве, припинити тягнути на собі те, що давно втомилося, і дозволити собі жити простіше.

ЛЕВ

Період переосмислення цілей і оновлення життєвої стратегії. Дайте собі час побачити картину цілком. Сонце — ваш управитель — бере участь у формуванні затемнення, а отже, ви входите в період важливого внутрішнього перегляду. Місячне затемнення 3 березня зачіпає вашу сферу цінностей, ресурсів та особистої ефективності. Ви можете відчути, що колишні цілі потребують коригування, а деякі завдання більше не надихають. Це час, коли ви чітко побачите, що варте вашої уваги, а що — ні.

ДІВА

Марс, переміщуючись опозиційним знаком, переводить фокус на глибинні процеси: ви менше дієте «назовні» і більше — зсередини. Це період, коли важливо не тиснути на події, а спостерігати, аналізувати, накопичувати сили. Інтуїція стає вашим головним інструментом. Транзит приносить натхнення й несподівані можливості. Ви можете одержати пропозицію, ідею чи підтримку, яка допоможе вам побачити новий шлях. Старі проєкти можуть ожити й дати результат. Але також зважайте на те, що активні кроки варто робити не раніше ніж у суботу.

ТЕРЕЗИ

Майже весь тиждень ви відчуватимете, куди рухатися, навіть якщо логіка мовчить. Ваш управитель — Венера — входить у знак Овна 6 березня, і ви відчуваєте приплив енергії. З’являється бажання діяти, вчитися, розширювати горизонти. Але аспекти 7 і 8 березня вимагають обережності: ви можете ідеалізувати людей або плани, а потім зіткнутися з реальністю. Це час, коли важливо не поспішати з висновками й рішеннями. Головна порада тижня: ви проходите через точку переосмислення — не ухвалюйте рішення на емоціях.

СКОРПІОН

Це гарний час для творчості, духовних практик, навчання, подорожей душі. Ви можете відчути, що щось у вашому житті «дозріло» для розв’язання. Приходять неочікувані ідеї, приємні новини, підтримка від людей, з якими ви давно знайомі. Старі зв’язки можуть ожити та бути корисними. Аспекти тижня допомагають побачити правду про почуття — свої й чужі. Це час чесності, зрілості та встановлення меж. Хоч що б відбувалося, не поспішайте, слухайте тіло й інтуїцію. Затемнення очищає простір, щоб ви могли рухатися далі легше.

СТРІЛЕЦЬ

Для вас цей тиждень стає часом м’якого, але глибокого перегляду. Усе, що було ідеалізовано напередодні, проходить фільтр зрілості. Замість стрімкого руху вперед ви починаєте відчувати, куди справді варто спрямовувати сили. Виявляються теми відповідальності, кордонів, реальних потреб і страхів близькості. Обставини тижня допомагають зрозуміти, що справді важливе у стосунках, а що було лише гарною фантазією. Утримується лише те, що витримує реальність і підтверджує свою значущість.

КОЗОРІГ

Місячне затемнення 3 березня висвічує, де ви взяли на себе надто багато, а де — навпаки — недооцінили свої можливості. Воно допомагає відпустити старі схеми мислення і відкрити простір для нових стратегій. Може з’явитися бажання змінити напрям, переглянути цілі або відмовитися від того, що більше не надихає. Старі проєкти можуть ожити, а люди з минулого — запропонувати підтримку. Венера в Овні повертає пристрасть і бажання діяти, але зважайте на те, що є великий ризик ухвалити хибне рішення, адже триває період ретроградного Мерка.

ВОДОЛІЙ

Тиждень структурних змін і чесного аналізу. Це час, коли ви чітко бачите, які переконання застаріли, які цілі потребують коригування, а які напрямки більше не відповідають вашому зростанню. Нова перспектива відкриває нові шляхи. Ви починаєте чути підтекст, помічати нюанси, розуміти людей тонше. Це допомагає у переговорах, творчих завданнях та роботі з інформацією. Можуть з’явитися нові ідеї, які пізніше стануть основою для важливих рішень. Можливі зміни у побуті, ремонті, стосунках із сім’єю.

РИБИ

Для вас цей тиждень — один із ключових у році. Марс входить до вашого знаку 2 березня, посилюючи вашу енергію, інтуїцію та здатність впливати на події. Ви стаєте активнішими, сміливішими, помітнішими — навіть якщо зовні все здається м’яким і спокійним. Місячне затемнення 3 березня показує, де ви віддаєте надто багато, де недооцінюєте себе, а де — настав час переглянути фінансові стратегії. Ви стаєте сміливішими в словах, прямішими в намірах. Це момент чесного погляду на те, що працює, а що — ні. Можуть з’явитися пропозиція, ідея чи людина, яка допоможе покращити фінансові відносини з людьми.