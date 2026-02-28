Гороскоп на 1 березня для всіх знаків зодіаку: день, який поверне в наше життя людей із минулого

Первоцвіти / © Credits

Їхня поява матиме величезне значення для того, щоб виправити припущені раніше помилки, які заважають нам досягти успіху в найважливіших справах. Якщо врахувати, що йдеться про неділю, то можна припустити, що вони стосуватимуться особистого життя, в якому давно час навести лад.

Овен

Не варто братися за роботу над новим проєктом, хоч би яким привабливим — зокрема й у фінансовому плані — він здавався, краще довести до ладу справи, які «зависли» і не хочуть рухатися вперед.

Телець

Спогади, навіть найприємніші, жодним чином не повинні гальмувати просування вперед, тож краще відмовитися від мандрівок у минуле, а зосередитися на сьогоденні з прицілом на найближче майбутнє.

Близнята

Заздалегідь назначені зустрічі з коханими людьми і друзями краще відкласти — цього дня можливі конфлікти на рівному місці, що не найкращим чином позначиться згодом на стосунках із ними.

Рак

Приємний сюрприз може піднести безпосереднє керівництво, підвищивши вам зарплату або виписавши несподівану, але цілком заслужену премію, вам же залишиться тільки подумати, на що її витратити.

Лев

Не можна йти на поводі у поганого настрою, який може опанувати вами в цей час, і розкисати — перебуваючи в непрацездатному стані, можна втратити серйозні професійні шанси — колеги обійдуть вас.

Діва

Події цього дня покажуть, чи правильною життєвою дорогою ви йдете: будь-які неприємності дадуть зрозуміти, що десь ви згорнули не туди, а отже, потрібно виправляти становище, що склалося не на вашу користь.

Терези

Цього дня небажано вплутуватися в суперечку і, тим паче, схиляти когось до власної точки зору — тільки даремно втратите час, спілкуючись із людьми, які категорично не бажають сприймати чужі аргументи.

Скорпіон

Спогади, які нахлинуть на вас сьогодні, можуть виявитися не найприємнішими, тому не варто на них зосереджуватися — краще гнати від себе негативні думки, до добра вони вас точно не доведуть.

Стрілець

Спілкування з колись коханою людиною допоможе розставити крапки над «і» в незавершених з нею стосунках, що дасть змогу піти по життю далі без морального вантажу, який значно ускладнює ваше існування.

Козоріг

День ідеально підходить для творчості: навіть якщо ваша професія жодним чином не пов’язана з креативом, знайдіть спосіб створити витвір мистецтва — ви самі здивуєтеся, наскільки легко це у вас вийде.

Водолій

Справа, якою ви спробуєте зайнятися просто так — так би мовити, від нічого робити — згодом може стати вашою основною професією, яка буде не тільки приносити задоволення, а й, що важливо, годувати вас.

Риби

Тим, хто давно подумує про зміну місця роботи, варто звернути увагу на пропозицію, яка спочатку може здатися не найпривабливішою, але, можливо, саме це саме те, що ви шукаєте.

