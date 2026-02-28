Найкращі та найгірші продукти для собак / © Associated Press

Не всі продукти з вашого столу підходять для собак. Видання EatingWell розповіло, що можна сміливо додавати у раціон вашого улюбленця, а що категорично заборонено. Адже деякі продукти можуть бути навіть смертельно небезпечними, особливо якщо вони містять токсичні добавки, як-от ксиліт.

Якщо ви готуєте для собаки власноруч, краще проконсультуватися з фахівцем. Так ви будете впевнені, що ваш пес отримує правильне співвідношення білків, жирів, вуглеводів і вітамінів.

Найкращі продукти для собак

Яблука. Багаті на вітаміни С та А, калій, антиоксиданти та клітковину. Перед тим як дати яблуко собаці, наріжте його на шматочки та видаліть токсичне насіння. Чорниця. Вітаміни, клітковина та антиоксиданти роблять чорницю чудовим перекушуванням. Заморожені ягоди можна давати у спекотні дні як ласощі, які освіжають. Арахісова паста. Чудове джерело білка, підходить для маскування ліків або наповнення іграшок для стимуляції розуму. Обирайте пасту без цукру, солі та пальмової олії. Огірки. Низькокалорійні, багаті на вітаміни B, C, K та мінерали. Наріжте їх на дрібні шматочки, щоб тварина не вдавилася. М’ясо. Нежирне м’ясо курки чи індички, приготоване без спецій та масла, — безпечний та корисний варіант. Будьте обережні з кістками, щоб не травмувати зуби чи шлунок.

Найгірші продукти для собак

Горіхи макадамі. Можуть викликати блювання, слабкість, підвищення температури та пригнічення ЦНС. Виноград та родзинки. Навіть одна ягода може призвести до невиліковної ниркової недостатності. Шоколад. Містить кофеїн та теобромін, які негативно впливають на серце та нервову систему. Чим темніший шоколад, тим небезпечніший. Цибулеві та часникові культури. Включно з цибулею, часником, пореєм та шавлією. Вони містять сполуки, які руйнують червоні кров’яні тільця. Навіть маленький шматочок може бути шкідливим, особливо для маленьких собак. Жувальна гумка та продукти з ксилітом. Ксиліт надзвичайно токсичний, він призводить до різкого зниження цукру у крові, блювання, тремору та навіть печінкової недостатності.

Поради

Використовуйте іграшки для годування та заморожені ласощі, щоб урізноманітнити раціон.

Подрібнюйте продукти для великих або літніх собак.

Якщо сумніваєтесь у безпечності продукту, звертайтесь до ветеринара.

Харчування собаки — це не тільки про смак, а й про здоров’я та довголіття. Свіжі овочі, фрукти та нежирне м’ясо додають різноманіття, підтримують мікрофлору кишківника та зміцнюють імунітет. Водночас уникайте шкідливих продуктів і добавок, адже правильне харчування — це прояв любові та турботи про вашого улюбленця, який дарує вам зоденну радість.