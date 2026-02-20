Що потрібно знати про щурів і сміття взимку / © Associated Press

Реклама

Мороз не означає, що щури ховаються на канікули. Вони не впадають у сплячку, а відсиджуються у норах і живляться запасами їжі. Коли запаси закінчуються, вони виходять на пошуки і тут на сцені зʼявляється ваше сміття, про це розповіло видання The Washington Post.

У великих містах, таких як Київ, Дніпро чи Одеса, завжди знайдеться «сусід-ледар», який залишає пакети зі сміттям на вулиці. Цікаво, що щури навіть люблять собачі відходи. Це для них справжнє перекушування, майже мов енергетичний батончик.

Проблеми зі снігом і накопиченим сміттям

Морози уповільнюють прибирання вулиць і алей. Сніг твердий, сміття накопичується, а щури мають легкий доступ до їжі. Залишене на вулиці сміття та фекалії домашніх тварин — це запрошення для щурів.

Реклама

Хоча у холодну пору щури розмножуються менше через обмежений доступ до їжі, вони все одно активні. І навіть невелика недбалість зі сміттям може стати причиною небажаних сусідів.

Як захистити свій двір

Правильне зберігання сміття. Не залишайте пакети зі сміттям просто на землі. Використовуйте контейнери чи тримайте сміття у гаражі, сараї чи на накритому ганку.

Подвійні мішки та міцний пластик. Щури легко гризуть тонкий пластик, тож використовуйте важкі подвійні пакети. Для додаткового захисту можна закривати їх кришками.

Запобігання доступу до їжі. Їстівні залишки, особливо соковиті соуси, краще не викидати просто у сміття. Використовуйте контейнери з кришками, адже навіть порожня банка від кави може стати надійним бар’єром.

Домашній «бар’єр» для щурів. Приготуйте розчин з 10% відбілювача та води у спреї та обприскайте ним зовнішні сторони сміттєвих пакетів та контейнерів. Як тільки щур торкнеться поверхні, запах відбілювача його відлякає.

Будьте уважні до «сосідів». Щури можуть залишати ваш двір, але перейдуть до сусідів. Пильність та регулярне прибирання — ваш найкращий союзник.

Хоч зима й змушує нас проводити більше часу вдома, для щурів це не привід йти на сплячку. Вони знаходять їжу навіть у снігових заметах і неприбраних пакетах зі сміттям.

Щоб уникнути непроханих гостей, зберігайте правильно сміття, використовуйте міцні пакети, закривайте контейнери та будьте пильні до залишків їжі. Трохи уваги зараз допоможе уникнути великої проблеми завтра. Ваш двір залишиться чистим, а щури — якомога далі. І навіть холодна зима не стане для них шансом «поласувати» вашим сміттям.