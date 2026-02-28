Метод корзини: як за лічені дні позбутися всього мотлоху і навести ідеальний порядок у квартирі

Метод корзини для прибирання / © pexels.com

Один із найефективніших способів зробити це без стресу — так званий «метод корзини». Він допомагає системно розхламлювати квартиру і водночас отримувати від процесу задоволення.

Суть методу надзвичайно проста. Потрібна лише велика корзина, коробка або будь-який контейнер. Далі обійдіть кімнати, розглядаючи речі так, ніби ви обираєте їх у магазині: чи справді вони потрібні, чи подобаються вам, чи не займають зайвого місця. У корзину потрапляють лише ті предмети, від яких ви готові попрощатися: одяг, що не носите, поламані дрібниці, подарунки, які не прижилися, дублікати або «запасний мотлох».

Коли корзина заповниться — це вже ваша денна норма. Можна робити все поступово: одна корзина на день протягом тижня або розбирати кімнати по черзі: сьогодні шафа в передпокої, завтра полиця на кухні. Так процес не перетворюється на виснажливий марафон.

Ще один важливий момент: не поспішайте відразу викидати вміст корзини. Відкладіть речі в окреме місце й дайте собі день-два на роздуми. Якщо за цей час ви не згадали про якийсь предмет і не пошкодували про рішення — сміливо позбавляйтеся його. Частину можна віддати на переробку, іншу — передати благодійним організаціям.

Метод корзини — це не лише спосіб навести порядок у домі, але й м’яка практика мінімалізму. Він вчить усвідомлено ставитися до речей і не накопичувати зайве. А чистий простір, як відомо, допомагає навести лад і в думках.