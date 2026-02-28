Рунічний гороскоп на 1 березня 2026 року: Овнам — новий імпульс, Терезам — важлива домовленість

Руни / © ТСН

Реклама

Початок весни часто сприймається як символ нового етапу. Рунічні символи цього дня говорять про рух уперед, перегляд планів і готовність діяти інакше, ніж раніше. Це гарний момент для старту невеликих ініціатив, робочих рішень і особистих кроків. Найбільшу користь принесе впевненість і помірність.

Рунічний прогноз для всіх знаків зодіаку на 1 березня 2026 року

Овен — руна Уруз

Новий імпульс і енергія допоможуть почати важливу справу.

Телець — руна Феху

Практичний фінансовий крок буде доречним.

Реклама

Близнята — руна Ансуз

Важлива інформація може змінити плани.

Рак — руна Беркана

Краще не перевантажувати себе й діяти спокійно.

Лев — руна Соулу

Ініціатива приверне увагу і підтримку.

Діва — руна Кеназ

Уважність до деталей допоможе уникнути помилок.

Реклама

Терези — руна Гебо

Важлива домовленість або підтримка принесуть користь.

Скорпіон — руна Альґіз

Варто зберігати обережність у словах і рішеннях.

Стрілець — руна Райдо

Можлива зміна планів або новий напрям.

Козоріг — руна Отал

Практичність допоможе зміцнити позиції.

Реклама

Водолій — руна Дагаз

Новий погляд дозволить побачити перспективу.

Риби — руна Йєра

Результат попередніх зусиль стане помітним.

Руни цього дня радять не боятися починати нове, але діяти з розрахунком. Саме перші кроки 1 березня можуть вплинути на подальший хід подій.

Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та важку хворобу президента США, а також бачать закінчення війни в Україні.

Реклама

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.