Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
229
Час на прочитання
2 хв

Буданов анонсував жорстке впорядкування Telegram в Україні: що відомо

Після трагічного теракту у Львові, координація якого здійснювалася через соцмережі, керівник Офісу президента Кирило Буданов виступив із ініціативою жорсткого регулювання Telegram

Автор публікації
Дмитро Гулійчук
Буданов хоче обмежити роботу Telegram – деталі

Буданов хоче обмежити роботу Telegram – деталі / © pixabay.com

Після недавнього теракту у Львові, в результаті якого загинула молода поліцейська, у суспільстві знову спалахнула дискусія щодо блокування платформи Telegram, через яку ФСБ вербує українців

Колишній голова ГУР, керівник Офісу президента Кирило Буданов у розмові з журналістами телемарафону пояснив, як ставиться до ідеї заблокувати Telegram в Україні.

Він нагадав, що ще 2024 року пропонував обмежити роботу Telegram.

«Не те, щоб блокувати, а, скажімо так, трошки упорядочити і зменшити швидкість, щоб телеграм був месенджером тим, чим він і має бути», — вважає голова Офісу президента.

На думку Буданова, Telegram-канали, що фактично працюють як ЗМІ, мають бути офіційно зареєстровані, а їхні власники і адміністратори «деанонімізовані».

«Я не проти месенджерів, не проти навіть телеграм-каналів, але, вибачте, реєструй свій телеграм-канал, показуй, хто за ним стоїть, неси відповідальність за той контент, який ти на ньому виставляєш. А якщо ти хочеш анонімний телеграм-канал, який за всіма ознаками є класичним ЗМІ, і ще й ти ведеш через нього диверсійну діяльність, через нього йде вербування, це ж трошки інше питання вже», — пояснив ексрозвідник.

Буданов переконаний, що впорядкувати роботу Telegram так, як він пропонує, цілком реально.

«Це може багато кому не сподобатись, тут інше ж питання. Це величезна група людей. Подивіться, скільки в нас просто в Україні телеграм-каналів», — визнав керівник ОП.

Чому знову заговорили про блокування Телеграм

Раніше заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук також пропонувала заблокувати Telegram в Україні.

Інформаційна хвиля на підтримку блокування виникла після теракту у Львові. Володимир Зеленський заявив, що виконавців було завербовано російською організацією через месенджер Telegram.

Раніше ми писали, як ФСБ вербує українців, в тому числі навіть 11-12-річних дітей «втемну» через Telegram.

Дата публікації
Кількість переглядів
229
