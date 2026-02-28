Буданов анонсировал жесткое упорядочение Telegram в Украине: что известно

Буданов хочет ограничить работу Telegram – детали / © pixabay.com

После недавнего теракта во Львове, в результате которого погибла молодая полицейская, в обществе снова вспыхнула дискуссия по блокированию платформы Telegram, с помощью которой ФСБ вербует украинцев

Бывший глава ГУР, руководитель Офиса президента Кирилл Буданов в разговоре с журналистами телемарафона объяснил, как относится к идее заблокировать Telegram в Украине.

Он напомнил, что еще в 2024 предлагал ограничить работу Telegram.

«Не то чтобы блокировать, а, скажем так, немного упорядочить и снизить скорость, чтобы телеграмм был мессенджером тем, чем он и должен быть», — считает глава Офиса президента.

По мнению Буданова, фактически работающие как СМИ Telegram-каналы должны быть официально зарегистрированы, а их владельцы и администраторы «деанонимизированы».

«Я не против мессенджеров, не против даже телеграмм-каналов, но, простите, регистрируй свой телеграмм-канал, показывай, кто за ним стоит, неси ответственность за тот контент, который ты на нем выставляешь. А если ты хочешь анонимный телеграмм-канал, который по всем признакам является классическим СМИ, и еще и ты ведешь через него диверсионно-поддельную деятельность, через него идет вербовка, это немного другой вопрос уже», — пояснил экс-разведчик.

Буданов убежден, что привести в порядок работу Telegram так, как он предлагает, вполне реально.

«Это может многим не понравиться, здесь другой же вопрос. Это огромная группа людей. Посмотрите, сколько у нас прямо в Украине телеграмм-каналов», — признал руководитель ОП.

Почему снова заговорили о блокировке Телеграмм

Ранее заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук также предлагала заблокировать Telegram в Украине.

Информационная волна поддержки блокировки возникла после теракта во Львове. Владимир Зеленский заявил, что исполнители были завербованы российской организацией через мессенджер Telegram.

Ранее мы писали, как ФСБ вербует украинцев, в том числе даже 11-12-летних детей «втемную» через Telegram.