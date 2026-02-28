- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 876
- Время на прочтение
- 3 мин
Отключение света 1 марта: актуальные графики для всех областей
ДТЭК и облэнерго анонсировали графики почасовых отключений света в воскресенье, 1 марта, для столицы и всех регионов Украины.
В большинстве регионов Украины в воскресенье, 1 марта, будут введены графики почасовых отключений света . Причина ограничений электроснабжения – последствия российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
Об этом сообщают региональные облэнерго и ДТЭК .
График отключения света в Киеве
График отключения света в столице 1 марта:
Группа 1: 09:30-13:00
Группа 2: 19:30-24:00
Группа 3: 11:00-14:30
Группа 4: 21:30-24:00
Группа 5: 13:00–16:00
Группа 6: Отключений нет
Группа 7: 14:30-17:00
Группа 8: 16:00–18:00
Группа 9: 16:00–19:30
Группа 10: 08:00-09:30, 17:00-20:00
Группа 11: 18:00–21:30
Группа 12: 08:00–11:00
Группа 13: 09:30-13:00
Группа 14: 19:30–24:00
Группа 15: 11:00–14:30
Группа 16: 21:30-24:00
Группа 17: 13:00–16:00
Группа 18: Отключений нет
Группа 19:14:30-17:00
Группа 20: 16:00–18:00
Группа 21: 16:00–19:30
Группа 22: 08:00-09:30, 17:00-20:00
Группа 23: 18:00–21:30
Группа 24: 08:00–11:00
Группа 25: 05:00-13:00
Группа 26: 06:00-13:00, 21:00-24:00
Группа 27: 07:30-13:00
Группа 28: 05:00-06:00, 08:00-13:00, 21:30-24:00
Группа 29: 05:00-07:30, 09:30-13:30
Группа 30: 05:00-08:00, 10:00-15:00
Группа 31: 05:00-09:30, 11:30-16:30
Группа 32: 05:00-10:00, 12:00-17:30
Группа 33: 05:00-11:30, 15:00-18:30
Группа 34: 05:00-12:00, 16:30-20:00
Группа 35: 05:00-13:00, 17:30-21:00
Группа 36: 05:00-13:00, 18:30-21:30
Группа 37: 00:00-03:30, 08:30-13:30, 19:00-24:00
Группа 38: 00:00-04:00, 09:00-14:00, 19:30-24:00
Группа 39: 00:00-04:30, 09:30-14:30, 20:00-24:00
Группа 40: 00:00-05:00, 10:00-15:00, 20:30-24:00
Группа 41: 00:30-06:00, 11:00-16:00, 21:30-24:00
Группа 42: 01:00-06:30, 11:30-16:30, 22:00-24:00
Группа 43: 03:30-08:30, 13:30-19:00
Группа 44: 04:00-09:00, 14:00-19:30
Группа 45: 04:30-09:30, 14:30-20:00
Группа 46: 05:00-10:00, 15:00-20:30
Группа 47: 06:00-11:00, 16:00-21:30
Группа 48: 00:00-01:00, 06:30-11:30, 16:30-22:00
Группа 49: 00:00-03:30, 09:30-13:00
Группа 50: 00:00-04:00, 20:30-24:00
Группа 51: 00:00-04:30, 10:30-14:30
Группа 52: 00:00-05:00, 21:30-24:00
Группа 53: 00:30-06:00, 13:00-16:00
Группа 54: 01:00-06:30
Группа 55: 03:30-07:00, 14:30-17:30
Группа 56: 04:00-07:00, 16:00-18:30
Группа 57: 04:30-07:00, 16:30-20:00
Группа 58: 05:00-09:30, 17:30-20:30
Группа 59: 06:00-10:30, 18:30-21:30
Группа 60: 00:00-01:00
График отключения света в Киевской области
В Киевской области ситуация в энергосистеме улучшилась. Первый день весны пройдет с минимальными отключениями.
График отключения света в Одесской области
В Одесской области графики действуют только в населенных пунктах, где позволяет состояние сети. В городе Одесса продолжаются экстренные отключения.
График отключения света в Одесской области 1 марта: дополняется
График отключения света в Николаевской области
График отключения света в Николаевской области 1 марта: дополняется
График отключения света в Запорожской области
В Запорожской области ситуация остается напряженной. Света в домах не будет почти половину суток, а периоды отключений будут продолжаться по 5-7 часов.
График отключения света в Запорожской области 1 марта:
1.1: 09:00 - 14:00, 18:00 - 20:30
1.2: 09:00 - 14:00, 18:00 - 20:30
2.1: 07:30 - 09:30, 13:30 - 18:30
2.2: 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30
3.1: 00:00 - 05:00, 18:00 - 23:00
3.2: 00:00 - 05:00, 09:00 - 11:30
4.1: 04:30 - 09:30, 22:30 - 24:00
4.2: 04:30 - 09:30, 22:30 - 24:00
5.1: 09:00 - 11:30, 18:00 - 23:00
5.2: 00:00 - 05:00
6.1: 13:30 - 18:30
6.2: 13:30 - 18:30
График отключения света в Полтавской области
На Полтавщине электричество в домах будет всего 9 часов в сутки. В ночные часы света будет немного больше, так что стоит запланировать энергозатратные дела именно на это время.
График отключения света в Харьковской области
График отключения света в Харьковской области 1 марта: дополняется
График отключения света в Днепропетровской области
График отключения света в Кировоградской области
В Кировоградской области ситуация в энергосистеме несколько улучшилась. Света не будет по 6-7 часов в день.
График отключения света в Кировоградской области 1 марта:
Очередь 1.1: 04-06, 12-14, 20-22
Очередь 1.2: 04-06, 12-14, 20-22
Очередь 2.1: 04-06, 08-10, 16-18
Очередь 2.2: 00-02, 08-10, 16-18
Очередь 3.1: 00-02, 08-10, 16-18
Очередь 3.2: 00-02, 08-10, 16-18
Очередь 4.1: 06-08, 14-16, 22-24
Очередь 4.2: 06-08, 14-16, 22-24
Очередь 5.1: 06-08, 10-11, 14-16, 18-20
Очередь 5.2: 02-04, 10-11, 14-16, 18-20
Очередь 6.1: 02-04, 10-12, 18-20
Очередь 6.2: 02-04, 10-12, 18-20
График отключения света в Сумской области
В Сумской области ситуация остается сложной, но света все же будет немного больше. В общем, отключения будут продолжаться 10-14 часов в сутки периодами по 2-4 часа. А для очереди 4.1 вообще запланировано всего 8 часов без света.
График отключения света в Житомирской области.
Первый день весны в Житомирской области состоится с минимальными отключениями. Света не будет всего по 2 часа для каждой очереди.
График отключения света в Житомирской области 1 марта:
Очередь 1.1: 8:00-10:00, 22:00-24:00
Очередь 1.2: 10:00-12:00, 22:00-24:00
Очередь 2.1: 12:00-14:00
Очередь 2.2: 14:00-16:00
Очередь 3.1: 16:00-18:00
Очередь 3.2: 16:00-18:00
Очередь 4.1: 16:00-18:00
Очередь 4.2: 18:00-20:00
Очередь 5.1: 18:00-20:00
Очередь 5.2: 18:00-20:00
Очередь 6.1: 20:00-22:00
Очередь 6.2: 20:00-22:00
График отключения света в Черниговской области
График отключения света в Черкасской области
В Черкасской области 1 марта свет будут отключать на 2-4 часа в зависимости от очереди.
График отключения света в Черкасской области 1 марта:
1.1: 14:00 - 16:00
1.2: 02:00 - 04:00, 22:00 - 24:00
2.1: 16:00 - 18:00
2.2: 12:00 - 14:00
3.1: 08:00 - 10:00, 20:00 - 22:00
3.2: 04:00 - 06:00, 18:00 - 20:00
4.1: 10:00 - 12:00, 22:00 - 24:00
4.2: 06:00 - 08:00, 18:00 - 20:00
5.1: 00:00 - 02:00, 18:00 - 20:00
5.2: 16:00 - 18:00
6.1: 16:00 - 18:00
6.2: 20:00 - 22:00
Графики отключений в Винницкой области
По данным АО «Винницаоблэнерго», найти запланированные графики отключений можно на официальном сайте с помощью поиска по адресу. В разделе «График почасовых отключений» опубликованы ориентировочные графики на неделю по всем очередям.
График отключения света в Черновицкой области
График отключения света в Черновицкой области 1 марта: дополняется
График отключения света в Хмельницкой области
График отключения света в Хмельницкой области 1 марта: дополняется
Где не будут отключать свет
В субботу, 28 февраля, отключения света в Тернопольской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Волынской, Львовской и Ровенской областях не запланированы.
Напомним, нардеп рассказал, что будет со светом в Украине в ближайшие полгода и когда исчезнут графики отключений. Андрей Жупанин подчеркнул, что в течение ближайшего месяца изменений лучше ожидать не стоит.