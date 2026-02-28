Отключение света 1 марта: актуальные графики для всех областей

Отключение света в Украине в воскресенье, 1 марта

В большинстве регионов Украины в воскресенье, 1 марта, будут введены графики почасовых отключений света . Причина ограничений электроснабжения – последствия российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Об этом сообщают региональные облэнерго и ДТЭК .

График отключения света в Киеве

График отключения света в столице 1 марта:

Группа 1: 09:30-13:00

Группа 2: 19:30-24:00

Группа 3: 11:00-14:30

Группа 4: 21:30-24:00

Группа 5: 13:00–16:00

Группа 6: Отключений нет

Группа 7: 14:30-17:00

Группа 8: 16:00–18:00

Группа 9: 16:00–19:30

Группа 10: 08:00-09:30, 17:00-20:00

Группа 11: 18:00–21:30

Группа 12: 08:00–11:00

Группа 13: 09:30-13:00

Группа 14: 19:30–24:00

Группа 15: 11:00–14:30

Группа 16: 21:30-24:00

Группа 17: 13:00–16:00

Группа 18: Отключений нет

Группа 19:14:30-17:00

Группа 20: 16:00–18:00

Группа 21: 16:00–19:30

Группа 22: 08:00-09:30, 17:00-20:00

Группа 23: 18:00–21:30

Группа 24: 08:00–11:00

Группа 25: 05:00-13:00

Группа 26: 06:00-13:00, 21:00-24:00

Группа 27: 07:30-13:00

Группа 28: 05:00-06:00, 08:00-13:00, 21:30-24:00

Группа 29: 05:00-07:30, 09:30-13:30

Группа 30: 05:00-08:00, 10:00-15:00

Группа 31: 05:00-09:30, 11:30-16:30

Группа 32: 05:00-10:00, 12:00-17:30

Группа 33: 05:00-11:30, 15:00-18:30

Группа 34: 05:00-12:00, 16:30-20:00

Группа 35: 05:00-13:00, 17:30-21:00

Группа 36: 05:00-13:00, 18:30-21:30

Группа 37: 00:00-03:30, 08:30-13:30, 19:00-24:00

Группа 38: 00:00-04:00, 09:00-14:00, 19:30-24:00

Группа 39: 00:00-04:30, 09:30-14:30, 20:00-24:00

Группа 40: 00:00-05:00, 10:00-15:00, 20:30-24:00

Группа 41: 00:30-06:00, 11:00-16:00, 21:30-24:00

Группа 42: 01:00-06:30, 11:30-16:30, 22:00-24:00

Группа 43: 03:30-08:30, 13:30-19:00

Группа 44: 04:00-09:00, 14:00-19:30

Группа 45: 04:30-09:30, 14:30-20:00

Группа 46: 05:00-10:00, 15:00-20:30

Группа 47: 06:00-11:00, 16:00-21:30

Группа 48: 00:00-01:00, 06:30-11:30, 16:30-22:00

Группа 49: 00:00-03:30, 09:30-13:00

Группа 50: 00:00-04:00, 20:30-24:00

Группа 51: 00:00-04:30, 10:30-14:30

Группа 52: 00:00-05:00, 21:30-24:00

Группа 53: 00:30-06:00, 13:00-16:00

Группа 54: 01:00-06:30

Группа 55: 03:30-07:00, 14:30-17:30

Группа 56: 04:00-07:00, 16:00-18:30

Группа 57: 04:30-07:00, 16:30-20:00

Группа 58: 05:00-09:30, 17:30-20:30

Группа 59: 06:00-10:30, 18:30-21:30

Группа 60: 00:00-01:00

График отключения света в Киевской области

В Киевской области ситуация в энергосистеме улучшилась. Первый день весны пройдет с минимальными отключениями.

График отключения света на Киевщине 1 марта

График отключения света в Одесской области

В Одесской области графики действуют только в населенных пунктах, где позволяет состояние сети. В городе Одесса продолжаются экстренные отключения.

График отключения света в Одесской области 1 марта: дополняется

График отключения света в Николаевской области

График отключения света в Николаевской области 1 марта: дополняется

График отключения света в Запорожской области

В Запорожской области ситуация остается напряженной. Света в домах не будет почти половину суток, а периоды отключений будут продолжаться по 5-7 часов.

График отключения света в Запорожской области 1 марта:

1.1: 09:00 - 14:00, 18:00 - 20:30

1.2: 09:00 - 14:00, 18:00 - 20:30

2.1: 07:30 - 09:30, 13:30 - 18:30

2.2: 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30

3.1: 00:00 - 05:00, 18:00 - 23:00

3.2: 00:00 - 05:00, 09:00 - 11:30

4.1: 04:30 - 09:30, 22:30 - 24:00

4.2: 04:30 - 09:30, 22:30 - 24:00

5.1: 09:00 - 11:30, 18:00 - 23:00

5.2: 00:00 - 05:00

6.1: 13:30 - 18:30

6.2: 13:30 - 18:30

График отключения света в Полтавской области

На Полтавщине электричество в домах будет всего 9 часов в сутки. В ночные часы света будет немного больше, так что стоит запланировать энергозатратные дела именно на это время.

График отключения света на Полтавщине 1 марта

График отключения света в Харьковской области

График отключения света в Харьковской области 1 марта: дополняется

График отключения света в Днепропетровской области

График отключения света на Днепропетровщине 1 марта / © ДТЕК

График отключения света в Кировоградской области

В Кировоградской области ситуация в энергосистеме несколько улучшилась. Света не будет по 6-7 часов в день.

График отключения света в Кировоградской области 1 марта:

Очередь 1.1: 04-06, 12-14, 20-22

Очередь 1.2: 04-06, 12-14, 20-22

Очередь 2.1: 04-06, 08-10, 16-18

Очередь 2.2: 00-02, 08-10, 16-18

Очередь 3.1: 00-02, 08-10, 16-18

Очередь 3.2: 00-02, 08-10, 16-18

Очередь 4.1: 06-08, 14-16, 22-24

Очередь 4.2: 06-08, 14-16, 22-24

Очередь 5.1: 06-08, 10-11, 14-16, 18-20

Очередь 5.2: 02-04, 10-11, 14-16, 18-20

Очередь 6.1: 02-04, 10-12, 18-20

Очередь 6.2: 02-04, 10-12, 18-20

График отключения света в Сумской области

В Сумской области ситуация остается сложной, но света все же будет немного больше. В общем, отключения будут продолжаться 10-14 часов в сутки периодами по 2-4 часа. А для очереди 4.1 вообще запланировано всего 8 часов без света.

График отключения света на Сумщине 1 марта

График отключения света в Житомирской области.

Первый день весны в Житомирской области состоится с минимальными отключениями. Света не будет всего по 2 часа для каждой очереди.

График отключения света в Житомирской области 1 марта:

Очередь 1.1: 8:00-10:00, 22:00-24:00

Очередь 1.2: 10:00-12:00, 22:00-24:00

Очередь 2.1: 12:00-14:00

Очередь 2.2: 14:00-16:00

Очередь 3.1: 16:00-18:00

Очередь 3.2: 16:00-18:00

Очередь 4.1: 16:00-18:00

Очередь 4.2: 18:00-20:00

Очередь 5.1: 18:00-20:00

Очередь 5.2: 18:00-20:00

Очередь 6.1: 20:00-22:00

Очередь 6.2: 20:00-22:00

График отключения света в Черниговской области

График отключения света на Черниговщине 1 марта

График отключения света в Черкасской области

В Черкасской области 1 марта свет будут отключать на 2-4 часа в зависимости от очереди.

График отключения света в Черкасской области 1 марта:

1.1: 14:00 - 16:00

1.2: 02:00 - 04:00, 22:00 - 24:00

2.1: 16:00 - 18:00

2.2: 12:00 - 14:00

3.1: 08:00 - 10:00, 20:00 - 22:00

3.2: 04:00 - 06:00, 18:00 - 20:00

4.1: 10:00 - 12:00, 22:00 - 24:00

4.2: 06:00 - 08:00, 18:00 - 20:00

5.1: 00:00 - 02:00, 18:00 - 20:00

5.2: 16:00 - 18:00

6.1: 16:00 - 18:00

6.2: 20:00 - 22:00

Графики отключений в Винницкой области

По данным АО «Винницаоблэнерго», найти запланированные графики отключений можно на официальном сайте с помощью поиска по адресу. В разделе «График почасовых отключений» опубликованы ориентировочные графики на неделю по всем очередям.

График отключения света на Виннице 23 февраля— 1 марта

График отключения света в Черновицкой области

График отключения света в Черновицкой области 1 марта: дополняется

График отключения света в Хмельницкой области

График отключения света в Хмельницкой области 1 марта: дополняется

Где не будут отключать свет

В субботу, 28 февраля, отключения света в Тернопольской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Волынской, Львовской и Ровенской областях не запланированы.

Напомним, нардеп рассказал, что будет со светом в Украине в ближайшие полгода и когда исчезнут графики отключений. Андрей Жупанин подчеркнул, что в течение ближайшего месяца изменений лучше ожидать не стоит.

