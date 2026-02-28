Трамп идет ва-банк: чем обернется для США массированная атака на Иран

Дональд Трамп / © Associated Press

Масштабная военная операция США в Иране стала самым большим внешнеполитическим риском Дональда Трампа во время его второго срока.

Об этом говорится в материале Reuters.

Большинство западных аналитиков и экспертов сходятся во мнении, что операция Вашингтона в Иране крайне рискованна и может быстро перерасти в масштабную региональную войну. Дональд Трамп поставил перед Пентагоном очень сложную задачу — изменение режима в Тегеране.

Американский президент убежден, что массированные авиаудары способны спровоцировать народное восстание, которое в конце концов свергнет иранских правителей. Однако в дипломатических кругах такие ожидания вызывают скепсис.

«Большинство американцев проснутся утром и будут спрашивать, почему мы воюем с Ираном, какова цель этой войны и почему американские базы на Ближнем Востоке подвергаются нападениям», — отметил бывший высокопоставленный чиновник Пентагона Дэниел Шапиро.

Эксперты также констатируют, что с началом бомбардировок дверь для любой дипломатии между США и Ираном окончательно захлопнулась.

Почему причины нападения размыты?

Официальная риторика Белого дома по поводу причин конфликта остается достаточно обобщенной. Трамп настаивает на необходимости положить конец «угрозе со стороны баллистических ракет» и ядерной программе Ирана.

Журналисты и аналитики обращают внимание на то, что заявления о «срочности» угрозы очень напоминают аргументы Джорджа Буша-младшего накануне вторжения в Ирак в 2003 году, которые впоследствии оказались ложными.

Источники в разведке отмечают, что утверждение Трампа о том, что у Ирана скоро будет ракета, способная поразить территорию США, не находят подтверждения в отчетах спецслужб.

Отсутствие стратегии и риска хаоса

Главное беспокойство аналитиков вызывает то, что у Вашингтона, скорее всего, нет четко просчитанной стратегии действий после потенциального свержения правительства.

«Он хочет сменить правительство. Но сменить правительство с воздуха тяжело. Сложно изменить мнение иранцев с воздуха», — подчеркнул Джон Альтерман из Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

Эксперты предупреждают: если иранский режим все же рухнет, страна может погрузиться в абсолютный хаос. Существует высокий риск прихода к власти жесткого военного правительства, которое будет еще более непримиримым к Западу. Кроме того, Иран является гораздо более мощным противником, чем, например, Венесуэла. Даже, несмотря на ослабление систем ПВО после предварительных ударов, Тегеран готов пересекать «красные линии», атакуя союзников США в регионе.

Впрочем, среди американской верхушки есть и поклонники жесткого курса. Они считают, что даже если власти в Иране не изменятся, серьезное разрушение их ядерной и ракетной инфраструктуры уже можно будет считать победой Дональда Трампа.

Напомним, Трамп объявил о начале военной кампании против Ирана под названием «Эпическая ярость». По данным американских СМИ, операция предусматривает массированные удары по иранской территории и может занять не менее нескольких дней, однако ее окончательные сроки зависят от развития событий.

В Белом доме не исключают как быстрого сворачивания атак с переходом в режим сдерживания, так и более масштабного сценария с усилением давления на Тегеран. Среди причин начала сделки называли провал дипломатических переговоров и обвинение Ирана в возобновлении ядерной программы, а также многолетнюю деструктивную деятельность режима на международной арене.