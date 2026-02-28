Новое наступление на Киев: эксперт объяснил, возможен ли прорыв армии РФ с Белоруси

Наступление на Киев / © ТСН.ua

Реклама

Угроза повторного наступления российских войск в Киев с территории Беларуси остается, хотя и оценивается аналитиками как низкая.

Об этом рассказал экс-сотрудник СБУ Иван Ступак в интервью «Главреду».

По словам Ивана Ступака, шанс на то, что Россия снова попытается атаковать Киев с севера, невелик, однако полностью исключать его не стоит. Современная война доказала, что украинская армия должна быть готова к любому развитию событий.

Реклама

«Такой вариант возможен. Нынешняя война показала, что нет оснований отвергать какой-либо сценарий, даже если вероятность его реализации меньше 5-10%. Так что вторая попытка России двинуться в Киев маловероятна, но возможна», — подчеркнул Ступак.

Экс-сотрудник СБУ напомнил, что вся граница с Беларусью пока заминирована, плотно перекрыта и оборудована современными инженерными укреплениями.

«Хочется верить, что так оно и есть, и не осталось где-то 20 метров, которые намеренно или случайно не заминированы, и где могут пройти российские войска», — отметил Ступак.

В то же время, он заверил, что подготовить такое масштабное наступление незаметно для украинской разведки врагу не удастся. Накопление личного состава и создание многотысячной группировки войск на границе будет фиксироваться заранее, что даст ВСУ время на реакцию.

Реклама

Эксперт отдельно отметил последствия, которые ожидают Беларусь в случае содействия новой российской агрессии. Если оккупанты снова попытаются использовать территорию соседнего государства как плацдарм для атаки на Киев, Украина будет иметь полное моральное и военное право бить в ответ.

«Пусть Лукашенко не обижается — нам можно будет атаковать все объекты на территории Беларуси, по которым мы сочтем необходимым ударить: аэродромы, нефтеперерабатывающие заводы и т.д.», — резюмировал Ступак.

Напомним, руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов заявил, что у российских войск пока нет возможности совершить новое наступление на столицу Украины, а слухи о возможном прорыве на киевском направлении не соответствуют действительности.

Он подчеркнул, что ситуация находится под контролем, и подчеркнул, что Украина продолжает держать оборону благодаря устойчивости и самопожертвованию военнослужащих на передовой, которые в сверхсложных условиях удерживают фронт.