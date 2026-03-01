«Впечатляющая цифра»: стало известно, сколько ударов нанесли США по Ирану в течение 12 часов

Истребитель F-35 / © Reuters

В течение первых 12 часов операции против Ирана военные США нанесли около 900 ударов.

Об этом со ссылкой на представителя Пентагона сообщила корреспондентка Fox News Дженнифер Гриффин в соцсети Х.

Отмечается, что удары производились «с суши, воздуха и моря, включая беспилотников». Также американские военные отражали массированные атаки иранских баллистических ракет.

«Сегодня Иран выпустил около 300 ракет. У них 2000 ракет большой дальности и 2000 ракет меньшей дальности. С прошлым летом они возобновили свой арсенал», — говорится в публикации.

Журналистка добавила, что в Бахрейне Иран атаковал «пустой состав» и радиолокационную установку Ray Dome. По словам представителя Минобороны США, система имеет дублирующие элементы, поэтому инцидент не повлиял на выполнение задач.

«Ничто из случившегося не повлияло на миссию», — утверждает чиновник.

По данным источника, целью операции является недопущение возможности Ирана атаковать соседние государства.

«США и их партнеры знают, где находится высокообогащенный уран Ирана, но добраться до него тяжело. Ожидается, что операция продлится несколько недель. Но президент США может решить прекратить его раньше, если захочет», — говорится в сообщении.

Кроме того, неназванный американский чиновник сообщил, что у Ирана до сих пор есть ряд средств противовоздушной обороны, на уничтожение которых может потребоваться еще несколько дней.

Ранее сообщалось, что израильские медиа сообщили о массированном ударе по комплексу верховного лидера Ирана Али Хаменеи и его гибели.

