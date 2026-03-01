«Вражаюча цифра»: стало відомо, скільки ударів завдали США по Ірану протягом 12 годин

Винищувач F-35 / © Reuters

Протягом перших 12 годин операції проти Ірану військові США завдали близько 900 ударів.

Про це з посиланням на представника Пентагону повідомила кореспондентка Fox News Дженніфер Гріффін у соцмережі Х.

Зазначається, що удари здійснювалися «з суші, повітря та моря, включно з безпілотниками». Також американські військові відбивали масовані атаки іранських балістичних ракет.

«Сьогодні Іран випустив близько 300 ракет. Вони мають 2000 ракет великої дальності і 2000 ракет меншої дальності. З минулого літа вони відновили свій арсенал», — йдеться в публікації.

Журналістка додала, що в Бахрейні Іран атакував «порожній склад» і радіолокаційну установку Ray Dome. За словами представника Міноборони США, система має дублюючі елементи, тому інцидент не вплинув на виконання завдань.

«Ніщо з того, що сталося, не вплинуло на місію», — стверджує посадовець.

За даними джерела, метою операції є недопущення можливості Ірану атакувати сусідні держави.

«США та їхні партнери знають, де знаходиться високозбагачений уран Ірану, але дістатися до нього важко. Очікується, що операція триватиме „кілька тижнів“. Але президент США може вирішити припинити її раніше, якщо захоче», — зазначається у дописі.

Крім того, неназваний американський чиновник повідомив, що Іран досі має низку засобів протиповітряної оборони, на знищення яких може знадобитися ще кілька днів.

Раніше повідомлялося, що ізраїльські медіа повідомили про масований удар по комплексу верховного лідера Ірану Алі Хаменеї та його загибель.

Ми раніше інформували, що армія оборони Ізраїлю офіційно розкрила імена представників вищого військового та політичного керівництва Ірану, які були знищені під час масованої атаки.