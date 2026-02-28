Знищення верхівки іранської влади: Трамп прокоментував смерть аятоли Хаменеї

Президент США Дональд Трамп та верховний лідер Ірану аятола Хаменеї / © ТСН.ua

Президент США Дональд Трамп офіційно прокоментував повідомлення про загибель верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї. Він заявив про ліквідацію значної частини вищого політичного керівництва країни.

Про це пише NBC News.

Смерть Хаменеї та знищення керівництва

Під час телефонного інтерв’ю Трамп назвав повідомлення про ліквідацію Алі Хаменеї правдивими. За його словами, внаслідок масштабної військової операції було знищено не одну чи дві людини, а величезну кількість керівників держави.

«Людей, які приймають усі рішення, більшості з них більше немає. Ми відчуваємо, що це правдива історія», — зазначає NBC News.

Американський лідер навіть іронічно припустив, що через масову ліквідацію верхівки незабаром іранцям доведеться дзвонити йому, аби запитати, кого б він хотів бачити на посаді нового верховного лідера.

Три серії ударів по Ірану

Дональд Трамп також розкрив раніше невідомі деталі військової кампанії. Він наголосив, що іранське керівництво було ліквідоване в результаті не одної масованої атаки, про яку активно повідомляли ЗМІ, а внаслідок серії цілеспрямованих ударів.

Загалом за останні 24 години американські та ізраїльські сили здійснили три масштабні атаки. Дві інші, які залишилися поза увагою широкого загалу, завдали надзвичайно великих втрат керівній ланці в Тегерані.

«Найбільший шанс» для іранців

Пізніше Трамп на своїй сторінці у соцмережі Truth Social категорично підтвердив успішність спільної військової операції з Ізраїлем та ліквідацію верховного лідера Ірану.

«Хаменеї, один із найзапекліших лиходіїв в історії, мертвий. Він не зміг сховатися від наших розвідувальних та високотехнологічних систем відстеження, і, завдяки тісній співпраці з Ізраїлем, ні він, ні інші лідери, які були вбиті разом з ним, нічого не могли вдіяти», — написав американський лідер.

Трамп назвав загибель аятоли «найбільшим шансом для іранського народу повернути свою країну». Він також наголосив, що ця безпрецедентна ліквідація є довгоочікуваним актом справедливості не лише для самих іранців, а й для громадян США та багатьох інших країн світу, які роками гинули та страждали від дій тегеранського режиму і його «банди кровожерливих головорізів».

Нагадаємо, ізраїльський прем’єр-міністр Біньямін Нетаньяху заявив про смерть верховного лідера Ірану, аятоли Алі Хаменеї. Водночас мерія Тегерану стверджує, що сам Хаменеї та президент Масуд Пезешкіян живі та в безпеці. А от зять та невістка аятолли загинули від ракетних ударів.

Пізніше ЦАХАЛ опублікував список ліквідованих іранських високопосадовців. У списку імен — сім лідерів, зокрема міністр оборони та командувач КВІР.