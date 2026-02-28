Уничтожение верхушки иранских властей: Трамп прокомментировал смерть аятоллы Хаменеи

Президент США Дональд Трамп и верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи / © ТСН.ua

Реклама

Президент США Дональд Трамп официально прокомментировал сообщение о гибели верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Он заявил о ликвидации большого числа высшего политического руководства страны.

Об этом пишет NBC News.

Смерть Хаменеи и уничтожение руководства

В ходе телефонного интервью Трамп назвал сообщения о ликвидации Али Хаменеи правдивыми. По его словам, в результате масштабной военной операции было уничтожено не один или два человека, а огромное количество руководителей государства.

Реклама

«Людей, которые принимают все решения, большинству больше нет. Мы чувствуем, что это правдивая история», – отмечает NBC News.

Американский лидер даже иронически предположил, что из-за массовой ликвидации верхушки вскоре иранцам придется звонить ему, чтобы спросить, кого бы он хотел видеть в должности нового верховного лидера.

Три серии ударов по Ирану

Дональд Трамп также раскрыл ранее неизвестные детали военной кампании. Он подчеркнул, что иранское руководство было ликвидировано в результате не одной массированной атаки, о которой активно сообщали СМИ, а в результате серии целенаправленных ударов.

Всего за последние 24 часа американские и израильские силы совершили три масштабных атаки. Две другие, оставшиеся без внимания широких масс, нанесли чрезвычайно большие потери руководящему звену в Тегеране.

Реклама

«Наибольший шанс» для иранцев

Позже Трамп на своей странице в соцсети Truth Social подтвердил успешность совместной военной операции с Израилем и ликвидацию верховного лидера Ирана.

«Хаменеи, один из самых ожесточенных злодеев в истории, мертв. Он не смог укрыться от наших разведывательных и высокотехнологичных систем отслеживания, и, благодаря тесному сотрудничеству с Израилем, ни он, ни другие убитые вместе с ним лидеры ничего не могли сделать», — написал американский лидер.

Трамп назвал гибель аятоллы «самым большим шансом для иранского народа вернуть свою страну». Он также подчеркнул, что эта беспрецедентная ликвидация является долгожданным актом справедливости не только для самих иранцев, но и для граждан США и многих других стран мира, которые годами погибали и страдали от действий тегеранского режима и его «банды кровожадных головорезов».

Напомним, израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил о смерти верховного лидера Ирана , аятоллы Али Хаменеи. В то же время мэрия Тегерана утверждает, что сам Хаменеи и президент Масуд Пезешкиян живы и в безопасности. А вот зять и невестка аятоллы погибли от ракетных ударов.

Реклама

Позже ЦАХАЛ опубликовал список ликвидированных иранских чиновников . В списке имен семь лидеров, в том числе министр обороны и командующий КСИР.