Трамп следил за ударами по Ирану онлайн (фото)

Трамп следит за ударами по Ирану / © White House

В Белом доме показали, как президент США Дональд Трамп в субботу, 28 февраля, следил за военной операцией против Ирана.

Фото опубликованы в аккаунте Белого дома на платформе Х.

На опубликованных снимках видно, что американский лидер в костюме и бейсболке с надписью «США» сидит перед монитором в окружении членов своей команды.

Среди присутствующих — государственный секретарь Марко Рубио.

© White House

© White House

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, которую цитирует CNN, сообщила, что Дональд Трамп следил за развертыванием операции против Ирана в своей резиденции в Мар-а-Лаго в штате Флорида.

Левитт также рассказала, что перед началом американских ударов госсекретарь Марко Рубио сообщил топ-чиновникам Конгресса о начале операции.

Также, по ее словам, Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Как сообщалось ранее, президент США Дональд Трамп рассматривает несколько вариантов завершения военной операции против Ирана. Американский лидер не исключает как быстрого прекращения огня, так и масштабного продолжения операции для полной смены режима.

Война США против Ирана: что известно

Напомним, утром 28 февраля Израиль совместно с США нанесли мощные удары по территории Ирана. Через несколько часов Тегеран в ответ запустил баллистические ракеты.

Иран начал массированные удары по американским военным базам в странах Персидского залива. В частности, взрывы прогремели в Катаре, где расположена авиабаза Аль-Удейд, крупнейшая база США на Ближнем Востоке.

Бригадный генерал Корпуса стражей Исламской революции Эбрахим Джаббари заявил, что Иран готов к длительному противостоянию с США.

По комплексу, где находился верховный лидер Ирана Али Хаменеи, было сброшено 30 бомб. Израильские медиа сообщают, что аятолла «почти наверняка» погиб в результате авиаудара.