Военная помощь США / © ТСН.ua

Военная операция США и Израиля против Ирана бесспорно повлияет на Украину, в частности может привести к уменьшению объемов поставок американского оружия для украинской армии.

Такое мнение высказал бывший министр иностранных дел Павел Климкин в интервью LIGA.net.

По его словам, американцам придется восстанавливать собственные запасы потраченного во время атак на Иран оружия, поэтому очевидно его экспорт будет уменьшен.

При этом Климкин добавил, что критических изменений в поставках оружия из США в Украину не произойдет, ведь президент США Дональд Трамп сейчас не продает украинской армии ракеты Tomahawk.

«То, что они используют сейчас против Ирана, это в основном не тот ассортимент, который мы получаем», — подчеркнул он.

Более негативным аспектом для Украины, считает украинский дипломат, станет отвлечение внимания на Ближний Восток.

Климкин считает, что американцы сейчас сфокусируются именно на Иране, а этим будут пользоваться россияне, пытаясь «поднимать ставки».

«Для нас здесь есть очень непростая система вызовов», — подытожил он.

Ранее издание Financial Times предположило, что война США и Израиля против Ирана может ударить по поставкам средств ПВО для Украины.

Война США против Ирана: что известно

Напомним, утром 28 февраля Израиль совместно с США нанесли мощные удары по территории Ирана. Через несколько часов Тегеран в ответ запустил баллистические ракеты.

Иран начал массированные удары по американским военным базам в странах Персидского залива. В частности, взрывы прогремели в Катаре, где расположена авиабаза Аль-Удейд, крупнейшая база США на Ближнем Востоке.

В течение дня 28 февраля в Дубае (ОАЭ) произошла серия мощных взрывов на фоне ракетных ударов Ирана. Все аэропорты этого популярного курортного города остановили работу.

Во время атаки на территорию ОАЭ были перехвачены средствами ПВО иранские баллистические ракеты. Обломки упали в жилом районе Абу-Даби. Погиб один человек, еще несколько объектов получили повреждения.

Бригадный генерал Корпуса стражей Исламской революции Эбрахим Джаббари заявил, что Иран готов к длительному противостоянию с США.