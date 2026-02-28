Трамп заявил о масштабной боевой операции США в Иране: детали

Дональд Трамп. / © Associated Press

Соединенные Штаты Америки приступили к масштабной военной операции в Иране. Цель — уничтожить угрозу со стороны жестокого иранского режима.

Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в видео, опубликованном в социальных сетях.

«Наша цель — защитить американский народ, устранив неизбежные угрозы со стороны иранского режима, жестокой группы очень жестоких, ужасных людей», — сказал он.

Глава Белого дома заявил, что «угрожающая деятельность» Ирана напрямую угрожает США, американским войскам, базам за рубежом и союзникам Америки во всем мире.

«В течение 47 лет иранский режим скандировал „Смерть Америке“ и вел бесконечную кампанию кровопролития и массовых убийств, направленных против Соединенных Штатов, наших войск и невинных людей во многих странах», — заявил Трамп.

Трамп назвал цель атаки на Иран

Он назвал военную кампанию в Иране «масштабной и длительной», чтобы предотвратить «очень злую, радикальную диктатуру», угрожающую «основным интересам национальной безопасности» Штатов.

«Мы собираемся уничтожить их ракеты и уравнять их ракетную промышленность с землей», — подчеркнул он.

По его словам, Тегеран работает над восстановлением ядерной программы после бомбардировки его ядерных объектов, произошедших в июне.

«Они отклонили все возможности для достижения своих ядерных амбиций, и мы больше не можем этого терпеть», — сказал он.

Напомним, с утра 28 февраля стало известно, что Израиль начал атаку на Иран. Их анонсировал глава израильского Минобороны Исраэль Кац и назвал удары «превентивными». Предварительно было поражено около 30 целей по всей стране. В частности, резиденцию президента Ирана и штаб-квартиру разведки.

В то же время в СМИ появилась информация о том, что атака Израиля на Иран была совместной операцией из США. В частности, The Times of Israel со ссылкой на собственные источники сообщает, что одной из целей является иранский президентский комплекс аятоллы Али Хаменеи.

