Конфликт на Ближнем Востоке разразился с новой силой: все, что известно об ударах Израиля и США по Ирану

Атака на Израиль 28 февраля. / © Associated Press

Реклама

В субботу, 28 февраля, Израиль нанес превентивный удар по Ирану. В нескольких городах, в том числе в столице Тегеране, произошли мощные взрывы. Стало известно, что эти удары представляют собой общую операцию Израиля и США. Вероятно, такие действия могут занять несколько дней.

Что известно об атаке на Иран, а также о последствиях — читайте в материале ТСН.ua.

Утром министр министр обороны Израиля Исраэль Кац анонсировал «начало превентивных ударов» по Ирану. Новую атаку он назвал средством «для устранения угроз», сообщило CNN. В СМИ появилась информация о том, что утренняя операция была согласована с Белым домом.

Реклама

Взрывы в Тегеране

Первые взрывы в Тегеране произошли несколько минут спустя после того, как Кац объявил о начале «превентивного удара». Иранское государственное телевидение сообщило, что взрывов было несколько. Впоследствии произошла вторая волна авиаударов.

Взрывы в Тегеране 28 февраля. / © Associated Press

Утренние взрывы в Тегеране. / © Clash Report в сети Х

Последствия атаки на Иран

В это утро было не только в Тегеране, но и в городах Кум, Хорремабаде и Исфагане. Израильский представитель службы безопасности заявил, что «весь иранский режим был мишенью, в том числе аятолла Хаменеи».

Предварительно известно, что было поражено около 30 целей по всему Ирану. The Times of Israel сообщает, что удары среди по домам министров и военных руководителей, объектам Министерства обороны и разведки, а также по президентской резиденции.

В частности, взрывы произошли в районе Пастер в Тегеране, где расположены резиденция и офис Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. По меньшей мере, семь ракет поразили этот район.

Реклама

Заявление Трампа об участии США

После того, как в СМИ появились сообщения о совместных израильско-американских действиях, президент США Дональд Трамп заявил о «масштабной и продолжительной» боевой операции США в Иране. Ее мат — уничтожить угрозу со стороны «жестокого иранского режима» — как для Америки, так и для ее союзников по всему миру.

«В течение 47 лет иранский режим скандировал „Смерть Америке“ и вел бесконечную кампанию кровопролития и массовых убийств, направленных против Соединенных Штатов, наших войск и невинных людей во многих странах», — заявил Трамп.

В свою очередь, Министерство обороны США назвало операцию в Иране «Эпическая ярость».

Заявление премьера Нетаньяху

Премьер Беньямин Нетаньяху подтвердил, что Израиль и США провели операцию «для устранения экзистенциальной угрозы», которую составляет террористический режим в Иране». Он также выразил благодарность «прекрасному другу» Дональду Трампу «за его историческое лидерство».

Реклама

«Этот кровавый террористический режим (в Иране — Ред.) не должен быть вооружен ядерным оружием, которое позволило бы ему угрожать всему человечеству. Наши совместные действия создадут условия для того, чтобы мужественный иранский народ взял свою судьбу в свои руки», — заявил израильский премьер-министр.

Израиль объявил чрезвычайное положение

В то же время Правительство Израиля объявило чрезвычайное положение из-за ожиданий ответных иранских действий, сообщает Sky News. Людей просят находиться в районах «близ укрытий». Страна закрыла воздушное пространство.

«Это проактивное предупреждение, чтобы подготовить общественность к возможности запуска ракет в направлении Государства Израиль», — говорится в сообщении.

В приложении жителей прозвучала «превентивная сирена». Она свидетельствует о том, что Израиль на тот момент не подвергался нападению, но это была превентивная сирена». Также армия обороны Израиля объявила о «запрете на образовательные мероприятия, собрания и рабочие места».

Реклама

Ответная атака Ирана

Позже Иран запустил несколько баллистических ракет по Израилю — это произошло спустя несколько часов после ударов США и Израиля по Тегерану, а также в других иранских городах — Кум, Хорремабади и Исфагани. Израильские военные утверждали, что их ПВО работает над перехватом ракет.

Позже полиция сообщила, что обломки ракет упали в нескольких районах Израиля. Информации о прямых попаданиях ракет или пострадавших пока не поступало.