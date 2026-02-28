ТСН в социальных сетях

Мир
957
1 мин

Атака Израиля на Иран была совместной операцией с США: СМИ назвали цели ударов

Беньямин Нетаньяху и Дональд Трамп.

Елена Капник
Беньямин Нетаньяху и Дональд Трамп.

Беньямин Нетаньяху и Дональд Трамп. / © Associated Press

Израильская атака на Иран, которая началась утром 28 февраля, является совместной операцией США и Израиля.

Об этом сообщают CNN.

«Удар Израиля по Ирану в субботу утром был скоординирован с Соединенными Штатами», — сообщило CNN. израильский источник.

Впрочем, издание отмечает, что пока точно неизвестно — это был односторонний удар Израиля, или США также принимали участие в утренней атаке.

Что известно о целях атаки

The Times of Israel со ссылкой на собственные источники сообщает, что одной из целей является иранский президентский комплекс аятоллы Али Хаменеи.

«США участвовали в сегодняшних утренних ударах по Ирану вместе с Израилем», — сообщил американский чиновник газете The Times of Israel.

Кроме того, неназванный американский чиновник заявил Al Jazeera, что авиаудары были направлены на демонтаж аппарата безопасности Ирана.

«Мы ожидаем, что авиаудары по Ирану будут широкомасштабными», — заявил он.

Напомним, утром 28 февраля стало известно, что Израиль начал атаку на Иран. Министр обороны Израиля Исраэль Кац анонсировал начало превентивных ударов по стране. После этого в центре столицы Тегерана произошло несколько мощных взрывов. Кроме того, громко было в городах Кум, Хорремабади и Исфагане.

Новость дополняется
957
