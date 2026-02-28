- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 2770
- Время на прочтение
- 3 мин
Путин ставит ультиматум: в случае отказа Киева РФ выходит из переговоров о мире
Россия может оставить мирные переговоры, если Украина не передаст Донбасс. Результаты встреч на следующей неделе станут критическими.
Кремль готов подписать проект меморандума и даже отвести войска по ряду направлений, но без территориальных уступок Киева переговоры могут зайти в тупик.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом консультаций.
«Запланированные на следующей неделе переговоры могут оказаться решающими. В Москве все чаще звучит мнение, что продолжать диалог при посредничестве США бессмысленно, если Киев не согласится на территориальные уступки. В случае отказа президента Владимира Зеленского пойти на компромисс Россия, вероятно, выйдет из процесса», — пишут журналисты.
Один из источников утверждает, что Кремль готов подписать проект меморандума, если Украина выведет свои силы из оставшейся там части Донецкой области. После этого может пройти встреча с участием Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского для финального утверждения договоренностей.
Собеседники издания также отмечают, что Россия готова вывести войска из Сумской, Харьковской и Днепропетровской областей и не настаивать на расширении контроля в южных районах Херсонской и Запорожской областей.
«Москва допускает мониторинг перемирия под эгидой США, но выступает против размещения иностранных контингентов в Украине и отказывается от требования сократить численность ВСУ», — добавили в СМИ.
Что известно о мирных переговорах
Журналист Барак Равид в своем сообщении в соцсети X сослался на два неназванных «знающих источника», утверждающих, что главной причиной тупика во время переговоров в Женеве стали позиции, озвученные новым главным переговорщиком России Владимиром Мединским. По данным источников, отказ от уступок и попытки подключить к дискуссии исторические доводы усложнили поиск компромисса.
Между тем, президент Украины Владимир Зеленский в интервью Axios подчеркнул, что Киев и Москва должны завершить войну как можно скорее, а времени на «философствование» нет. Он выразил опасение, что российская делегация может пытаться превратить переговоры в формальность или вернуться к исходным позициям, чтобы выиграть время для своих военных на фронте.
«У нас нет времени… Нам нужно решать и заканчивать войну», — заявил Зеленский.
Президент обратил внимание, что, как и Путин, Мединский любит размышлять об «исторических корнях» войны. В то же время Украина ожидает конкретных решений, направленных на прекращение боевых действий.
Глава украинской делегации на переговорах в Женеве Рустем Умеров по результатам двухдневных встреч заявил об интенсивной и предметной работе.
По его словам, в рамках делегаций работали политические и военные блоки, обсуждались параметры безопасности и механизмы реализации возможных решений. Умеров отметил, что в результате переговоров удалось уточнить часть вопросов, остальная часть нуждается в дополнительном согласовании.
Американист и сотрудник ООН в 1987-2019 годах Дмитрий Довгополый отметил, что изменение состава российской переговорной группы может стать первым сигналом того, что Москва действительно настроена на продвижение к мирному урегулированию войны.
Тем временем Украина готовится к трехсторонним переговорам в начале марта в Абу-Даби. По словам Владимира Зеленского, главной целью является закрепление договоренностей по гарантиям безопасности, а также организация встречи на уровне лидеров.