Путин ставит ультиматум: в случае отказа Киева РФ выходит из переговоров о мире

Владимир Путин / © Associated Press

Кремль готов подписать проект меморандума и даже отвести войска по ряду направлений, но без территориальных уступок Киева переговоры могут зайти в тупик.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом консультаций.

«Запланированные на следующей неделе переговоры могут оказаться решающими. В Москве все чаще звучит мнение, что продолжать диалог при посредничестве США бессмысленно, если Киев не согласится на территориальные уступки. В случае отказа президента Владимира Зеленского пойти на компромисс Россия, вероятно, выйдет из процесса», — пишут журналисты.

Один из источников утверждает, что Кремль готов подписать проект меморандума, если Украина выведет свои силы из оставшейся там части Донецкой области. После этого может пройти встреча с участием Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского для финального утверждения договоренностей.

Собеседники издания также отмечают, что Россия готова вывести войска из Сумской, Харьковской и Днепропетровской областей и не настаивать на расширении контроля в южных районах Херсонской и Запорожской областей.

«Москва допускает мониторинг перемирия под эгидой США, но выступает против размещения иностранных контингентов в Украине и отказывается от требования сократить численность ВСУ», — добавили в СМИ.

Что известно о мирных переговорах

Журналист Барак Равид в своем сообщении в соцсети X сослался на два неназванных «знающих источника», утверждающих, что главной причиной тупика во время переговоров в Женеве стали позиции, озвученные новым главным переговорщиком России Владимиром Мединским. По данным источников, отказ от уступок и попытки подключить к дискуссии исторические доводы усложнили поиск компромисса.

Между тем, президент Украины Владимир Зеленский в интервью Axios подчеркнул, что Киев и Москва должны завершить войну как можно скорее, а времени на «философствование» нет. Он выразил опасение, что российская делегация может пытаться превратить переговоры в формальность или вернуться к исходным позициям, чтобы выиграть время для своих военных на фронте.

«У нас нет времени… Нам нужно решать и заканчивать войну», — заявил Зеленский.

Президент обратил внимание, что, как и Путин, Мединский любит размышлять об «исторических корнях» войны. В то же время Украина ожидает конкретных решений, направленных на прекращение боевых действий.

Глава украинской делегации на переговорах в Женеве Рустем Умеров по результатам двухдневных встреч заявил об интенсивной и предметной работе.

По его словам, в рамках делегаций работали политические и военные блоки, обсуждались параметры безопасности и механизмы реализации возможных решений. Умеров отметил, что в результате переговоров удалось уточнить часть вопросов, остальная часть нуждается в дополнительном согласовании.

Американист и сотрудник ООН в 1987-2019 годах Дмитрий Довгополый отметил, что изменение состава российской переговорной группы может стать первым сигналом того, что Москва действительно настроена на продвижение к мирному урегулированию войны.

Тем временем Украина готовится к трехсторонним переговорам в начале марта в Абу-Даби. По словам Владимира Зеленского, главной целью является закрепление договоренностей по гарантиям безопасности, а также организация встречи на уровне лидеров.