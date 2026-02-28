Путін ставить ультиматум: у разі відмови Києва РФ виходить із переговорів про мир

Володимир Путін / © Associated Press

Реклама

Кремль готовий підписати проєкт меморандуму і навіть відвести війська з низки напрямків, але без територіальних поступок Києва переговори можуть зайти у глухий кут.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, знайомі з перебігом консультацій.

«Заплановані наступного тижня переговори можуть стати вирішальними. У Москві все частіше звучить думка, що продовжувати діалог за посередництва США немає сенсу, якщо Київ не погодиться на територіальні поступки. У разі відмови президента Володимира Зеленського піти на компроміс, Росія, ймовірно, вийде з процесу», — пишуть журналісти.

Реклама

Одне з джерел стверджує, що Кремль готовий підписати проєкт меморандуму, якщо Україна виведе свої сили з частини Донецької області, що залишилися там. Після цього може відбутися зустріч за участю Володимира Путіна, Дональда Трампа та Володимира Зеленського для фінального затвердження домовленостей.

Співрозмовники видання також зазначають, що Росія нібито готова вивести війська із Сумської, Харківської та Дніпропетровської областей та не наполягати на розширенні контролю у південних районах Херсонської та Запорізької областей.

«Москва допускає моніторинг перемир’я під егідою США, але виступає проти розміщення іноземних контингентів в Україні і відмовляється від вимоги скоротити чисельність ЗСУ», — додали у медіа.

Що відомо про мирні переговори

Журналіст Барак Равід у своєму дописі в соцмережі X послався на два неназвані «обізнані джерела», які стверджують, що головною причиною тупика під час переговорів у Женеві стали позиції, озвучені новим головним переговірником Росії Володимиром Мединським. За даними джерел, відмова від поступок і спроби підключити до дискусії історичні аргументи ускладнили пошук компромісу.

Реклама

Тим часом президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Axios наголосив, що Київ і Москва повинні завершити війну якомога швидше, а часу на «філософствування» немає. Він висловив побоювання, що російська делегація може намагатися перетворити переговори на формальність або повернутися до вихідних позицій, щоб виграти час для своїх військових на фронті.

«У нас немає часу… Нам потрібно вирішувати і закінчувати війну», — заявив Зеленський.

Президент звернув увагу, що, як і Путін, Мединський полюбляє розмірковувати про «історичне коріння» війни. Водночас Україна очікує конкретних рішень, спрямованих на припинення бойових дій.

Очільник української делегації на переговорах в Женеві Рустем Умєров за результатами дводенних зустрічей заявив про інтенсивну та предметну роботу.

Реклама

З його слів, у рамках делегацій працювали політичний та військовий блоки, обговорювалися параметри безпеки та механізми реалізації можливих рішень. Умєров зазначив, що в результаті переговорів вдалося уточнити частину питань, інша частина потребує додаткового узгодження.

Американіст і співробітник ООН у 1987–2019 роках Дмитро Довгополий зазначив, що зміна складу російської переговорної групи може стати першим сигналом того, що Москва справді налаштована просуватися до мирного врегулювання війни.

Тим часом Україна готується до тристоронніх переговорів на початку березня в Абу-Дабі. За словами Володимира Зеленського, головною метою є закріплення домовленостей щодо гарантій безпеки, а також організація зустрічі на рівні лідерів.