Переговори у Женеві: Україна та США готуються до розмови з РФ

В Женеві розпочалася зустріч делегацій України та США / © Associated Press

У Женеві триває переговорний процес щодо завершення війни в Україні, у межах якого розпочалася двостороння зустріч української делегації з представниками Сполучених Штатів Америки. Сторони мають намір узгодити механізми економічної підтримки України, гуманітарні питання та майбутні контакти з російською стороною.

Про це повідомив секретар РНБО України Рустем Умєров у своєму Telegram-каналі.

Економічне відновлення та залучення інвестицій

З американського боку в перемовинах беруть участь Стів Віткофф та Джаред Кушнер. Українську делегацію, окрім очільника Міноборони, представляють Давид Арахамія, Олексій Соболев та Дарина Марчак.

Разом з економічною командою уряду делегати детально опрацьовують так званий пакет процвітання. Йдеться про конкретні інструменти залучення інвестицій, механізми економічної підтримки та довгострокової співпраці для відбудови нашої держави.

Підготовка до перемовин з РФ та обмін полоненими

Ще одним вкрай важливим блоком зустрічі є гуманітарний трек. За словами міністра оборони, українська сторона розраховує досягти конкретних результатів у питаннях можливих обмінів та швидкого повернення наших громадян додому.

Водночас урядовці мають обговорити підготовку до наступного раунду тристоронніх переговорів, у яких братиме участь держава-агресорка.

«Також разом з Давидом обговоримо підготовку до наступного раунду тристоронніх переговорів за участі російської сторони — необхідно синхронізувати позиції перед цим етапом», — зазначив Рустем Умєров.

Нагадаємо, Росія не може досягти прориву на фронті в Україні, а її економіка зазнає дедалі більшого тиску. Кремль усе більше покладає надії на політичний фактор. На цьому тлі США активізують мирні переговори та сигналізують про обмежене терпіння.