Переговори у Женеві: Україна та США готуються до розмови з РФ
У Женеві в межах мирних переговорів стартувала двостороння зустріч делегацій України та США, де сторони обговорять економічну підтримку, обмін полоненими та підготовку до тристоронніх переговорів за участі Росії.
У Женеві триває переговорний процес щодо завершення війни в Україні, у межах якого розпочалася двостороння зустріч української делегації з представниками Сполучених Штатів Америки. Сторони мають намір узгодити механізми економічної підтримки України, гуманітарні питання та майбутні контакти з російською стороною.
Про це повідомив секретар РНБО України Рустем Умєров у своєму Telegram-каналі.
Економічне відновлення та залучення інвестицій
З американського боку в перемовинах беруть участь Стів Віткофф та Джаред Кушнер. Українську делегацію, окрім очільника Міноборони, представляють Давид Арахамія, Олексій Соболев та Дарина Марчак.
Разом з економічною командою уряду делегати детально опрацьовують так званий пакет процвітання. Йдеться про конкретні інструменти залучення інвестицій, механізми економічної підтримки та довгострокової співпраці для відбудови нашої держави.
Підготовка до перемовин з РФ та обмін полоненими
Ще одним вкрай важливим блоком зустрічі є гуманітарний трек. За словами міністра оборони, українська сторона розраховує досягти конкретних результатів у питаннях можливих обмінів та швидкого повернення наших громадян додому.
Водночас урядовці мають обговорити підготовку до наступного раунду тристоронніх переговорів, у яких братиме участь держава-агресорка.
«Також разом з Давидом обговоримо підготовку до наступного раунду тристоронніх переговорів за участі російської сторони — необхідно синхронізувати позиції перед цим етапом», — зазначив Рустем Умєров.
Нагадаємо, Росія не може досягти прориву на фронті в Україні, а її економіка зазнає дедалі більшого тиску. Кремль усе більше покладає надії на політичний фактор. На цьому тлі США активізують мирні переговори та сигналізують про обмежене терпіння.