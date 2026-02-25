Зеленський анонсував важливу зустріч із США: що відомо

Володимир Зеленський. / © Associated Press

Нова трьохстороння зустріч України, Росії та США орієнтовно відбудеться на початку березня. Водночас завтра відбудуться переговори представників Києва та Вашингтона.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, коментуючи запитання журналістів.

З його слів, голова української делегації, секретар РНБО Рустем Умєров 25 лютого проведе двосторонню зустріч з американськими переговорниками. Зокрема, зі спецпредставником Стівом Віткоффом, радником Джерардом Кушнером, а також із міністром економіки Скоттом Бессентом.

Глава держави каже, що серед ключових тем переговорів — питання обміну. Зеленський сподівається на позитив на цьому гуманітарному треку.

«Перше питання — пакет відновлення України. Будуть проговорювати деталі. Друге — підготовка до тристоронньої зустрічі з Росії, яка, на наш погляд, може відбутися на початку березня», — повідомив президент.

Зауважимо, раніше Віткофф також анонсував зустріч з Умєровим 26 лютого. Її мета — обговорення можливих варіантів досягнення мирної угоди щодо війни в Україні. Він також відзначив високу інтенсивність нинішніх переговорів. За його словами, за останні два місяці було досягнуто більшого поступу в обговоренні параметрів миру, ніж за попередні чотири роки.

Нагадаємо, раніше Зеленський повідомляв, що новий раунд переговорів України, РФ та США можна очікувати протягом семи-десяти днів. Окрім того, він наголосив, що Європа “потрібна нам в перемовинах”. Водночас глава держави підтвердив готовність до діалогу на найвищому рівні.

Водночас у Кремль заявив, мовляв, поки не може підтвердити терміни проведення переговорів з Україною. Прессекретар “фюрера” Дмитро Пєсков наголосив, що дата та місце проведення будуть оприлюднені «після досягнення між сторонами відповідного розуміння».