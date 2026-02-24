У Трампа дали приголомшливу оцінку мирним переговорам та анонсували нову зустріч

Стівен Віткофф / © Getty Images

Протягом найближчих десяти днів може відбутися тристороння зустріч делегацій України, Росії та США за участю представників команди Дональда Трампа.

Про це заявив спеціальний посланець президента США Стівен Віткофф під час спеціальної зустрічі YES.

Формат переговорів та майбутні візити

За словами американського спецпосланця, окрім регулярних раундів у Женеві сторони підтримують активні контакти на інших майданчиках. Віткофф зазначив, що невдовзі очікується візит секретаря РНБО Рустема Умєрова до Флориди (США) для проведення консультацій.

Головною подією найближчого часу має стати спільна зустріч за участі представників Вашингтона, Києва та Москви.

«Буде тристороння зустріч між українською та російською делегаціями, а також мною, Джаредом [Кушнером] та нашими командами, ймовірно, протягом наступних 10 днів», — повідомив Стівен Віткофф під час виступу у форматі онлайн.

Оцінка прогресу в мирному процесі

Спецпосланець Трампа наголосив на високій інтенсивності нинішніх переговорів. За його словами, за останні два місяці було досягнуто більшого поступу в обговоренні параметрів миру, ніж за попередні чотири роки. Він підкреслив, що багато ключових рішень напрацьовується «між раундами» переговорів.

«Якщо порівнювати з тим, де ми були на першій зустрічі в Женеві, я вважаю, що ми досягли значного прогресу. Думаю, українська делегація також оцінила б, що за останні вісім-дев’ять тижнів зроблено більше, ніж за попередні чотири роки», — заявив Віткофф.

Останні новини про мирні переговори Україна — США — Росія

Президент України Володимир Зеленський прокоментував майбутню тристоронню зустріч України, США та РФ. Вона може відбутися протягом тижня або 10 днів.

Окрім цього, керівник ОПУ Кирило Буданов зазначав, що новий раунд зустрічей між Україною та РФ може відбутися вже цього тижня — 26–27 лютого. Цей момент, припускає він, може стати вирішальним: або сторони знайдуть спільну мову для миру, або бойові дії не припиняться.

Окрім цього, Зеленський розповів, чи вдалося досягти хоч якогось прогресу на переговорах з Росією.