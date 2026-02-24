ТСН у соціальних мережах

Дипломат розповів, що може зрушити з місця переговори з РФ

Публічна частина таких переговорів не завжди відображає реальний зміст перемовин.

Переговори у Женеві

Переговори у Женеві / © Рустем Умєров

Зустріч між представниками України та Росії, що відбулася 18 лютого в Женеві, може вплинути на подальший хід переговорів, навіть якщо публічно сторони не оголосили про досягнення домовленостей.

Про це в етері Еспресо заявив дипломат, постійний представник України при ЄС у 2008–2010 роках Андрій Веселовський.

«У переговорах це відбувається часто, і загалом значною мірою це та подія, яка може зрушити з місця засохлий переговорний процес. Ну, ось висловили всі свої позиції офіційні і так далі», — сказав він.

За словами дипломата, публічна частина таких зустрічей не завжди відображає реальний зміст перемовин.

«Погримали один на одного, посупилися один на одного, розійшлися, не досягнувши нічого. Ми ж чуємо, що в політичному треку нічого не досягнуто», — додав Веселовський.

Він також пояснив особливості формату зустрічі між очільниками делегацій — Рустемом Умєровим, Володимиром Мединським та Давидом Арахамією.

«А ось сам-на-сам Мединський, може, і скаже якісь особливі елементи. Ну, а, може, і Умєров скаже — ми не знаємо, що йому дозволено сказати і не повинні ми це знати, це закритий процес», — зазначив дипломат.

За його словами, саме під час таких розмов сторони можуть виявити слабкі місця в позиції опонента.

«І в ході цього діалогу, тріалогу, бо там брав участь Арахамія, якраз може бути відчута якоюсь стороною слабинка або помилка, або дефект в позиції суперника, яку можна або зразу зафіксувати і заперечити, або сховати в кишеню і використати на майбутнє у турі перемовин», — підсумував Веселовський.

Раніше повідомлялося, що керівник Офісу президента України Кирило Буданов характеризує поточний етап переговорів з «обережним оптимізмом».

Ми раніше інформували, що президент Володимир Зеленський заявив, що Україна, США та Росія готуються до нових переговорів у тристоронньому форматі.

