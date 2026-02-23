ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
1868
Час на прочитання
1 хв

Переговори між Україною та Росією ледь не зірвалися: відомі деталі

Журналісти оприлюднили інформацію про інцидент із замахом на генерала у Москві, який ледь не зірвав перемовини між Україною та РФ.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Переговори між Україною та Росією ледь не зірвалися: відомі деталі

Переговори між Україною та Росією ледь не зірвалися після замаху на заступника начальника Головного управління Генштабу РФ Володимира Алексєєва. У цьому росіяни, традиційно, намагаються знайти «український слід».

Про це йдеться у статті УП «За крок до зустрічі Зеленського, Трампа та Путіна. Що відбувається на мирних переговорах»

«За даними УП, замах на заступника начальника Головного управління Генштабу РФ (колишнє ГРУ — ред.) Володимира Алексєєва в Москві ледь не зірвав переговори. На той момент російську делегацію очолював керівник ГРУ Ігор Костюков. Влада РФ миттєво звинуватила в інциденті Україну, але Київ заперечує свою причетність», — йдеться у матеріалі.

Як зазначає видання, хоча замах фактично призупинив перемовини на кілька днів, згодом їх вдалося відновити. Кремль продовжує шукати винних, але Україна категорично заперечує будь-який зв’язок з нападом.

Раніше ми писали про замах на генерал‑лейтенанта Володимира Алексєєва у Москві. Так, по ньому відкрили вогонь біля житлового будинку. Генерал був поранений і госпіталізований. ФСБ РФ затримала двох підозрюваних у замаху. За інформацією українських джерел, Алексєєв відповідав за розвіддані та удари по об’єктах в Україні, а також мав стосунок до діяльності ПВК «Вагнера». Російська сторона вважала замах загрозою своїм перемовинам і активно займалася пошуком винних.

Дата публікації
Кількість переглядів
1868
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie