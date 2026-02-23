Переговори між Україною та Росією ледь не зірвалися: відомі деталі

Реклама

Переговори між Україною та Росією ледь не зірвалися після замаху на заступника начальника Головного управління Генштабу РФ Володимира Алексєєва. У цьому росіяни, традиційно, намагаються знайти «український слід».

Про це йдеться у статті УП «За крок до зустрічі Зеленського, Трампа та Путіна. Що відбувається на мирних переговорах»

«За даними УП, замах на заступника начальника Головного управління Генштабу РФ (колишнє ГРУ — ред.) Володимира Алексєєва в Москві ледь не зірвав переговори. На той момент російську делегацію очолював керівник ГРУ Ігор Костюков. Влада РФ миттєво звинуватила в інциденті Україну, але Київ заперечує свою причетність», — йдеться у матеріалі.

Як зазначає видання, хоча замах фактично призупинив перемовини на кілька днів, згодом їх вдалося відновити. Кремль продовжує шукати винних, але Україна категорично заперечує будь-який зв’язок з нападом.

Раніше ми писали про замах на генерал‑лейтенанта Володимира Алексєєва у Москві. Так, по ньому відкрили вогонь біля житлового будинку. Генерал був поранений і госпіталізований. ФСБ РФ затримала двох підозрюваних у замаху. За інформацією українських джерел, Алексєєв відповідав за розвіддані та удари по об’єктах в Україні, а також мав стосунок до діяльності ПВК «Вагнера». Російська сторона вважала замах загрозою своїм перемовинам і активно займалася пошуком винних.