Як швидко натерти плавлений сир без прилипання: корисний лайфгак, який зекономить час і нерви

Як натерти плавлений сир / © zaxid.net

Плавлений сир — універсальний продукт, який додають у страви та соуси. Та напевно кожна господиня не один раз стикалася з проблемою: щойно починаєш його терти, як м’яка маса починає мазатися, липнути до тертки та рук, перетворюючи процес на справжнє випробування. Насправді існує один простий прийом, який дозволяє натерти навіть найніжніший сир так само легко, як і твердий.

Чому плавлений сир так сильно прилипає до тертки

М’яка текстура — не випадковість, а результат технології. До складу плавлених сирків входять солі-плавники, що роблять масу еластичною та більш вологою. Саме тому за кімнатної температури сирок миттєво починає танути в руках і чіплятися за металеві зубчики тертки.

Як натерти плавлений сир без нервів: лайфгак, який справді працює

Найефективніший спосіб уникнути прилипання — попередньо охолодити сирок у морозилці. Але важливо зробити це правильно.

Покладіть плавлений сир у морозильну камеру на 20-25 хвилин. За цей час він не замерзне повністю, але суттєво ущільниться. Коли дістанете його, поверхня стане твердою й не буде розмазуватися. У такому стані продукт тримає форму і легко натирається без прилипань.

Ще одна маленька хитрість — злегка змастити тертку краплиною рослинної олії. Це створить тонку плівку, яка не дасть сирній масі хапатися за метал. Важливо: олії потрібно зовсім трохи, буквально провести пальцем по поверхні.

Поєднання двох методів — охолодження та мінімального змащення, гарантує ідеальний результат.

Якщо треба натерти кілька сирків одразу, покладіть їх усі до морозилки, але діставайте по одному, так вони не встигнуть розм’якнути. Також рекомендується використовувати середню або дрібну тертку: сирок на ній ковзає краще та не прилипає.