Укрaїнa
514
2 хв

Більше не фантастика: Залужний попередив про прихід нової епохи війн

Залужний назвав Україну перехідним етапом до війни майбутнього.

Дмитро Гулійчук
Валерій Залужний

Валерій Залужний / © Associated Press

Майбутня війна — це війна автономних і напівавтономних роботизованих систем. А нинішня війна в Україні — це перехідний період.

Про це пише колишній головнокомандувач ЗСУ, посол України у Великій Британії Валерій Залужний у колонці для «Української правди».

Залужний зауважив, що поява нових технологічних рішень призводить до найреволюційніших змін у веденні бойових дій. Він навів приклад, що в минулому це був порох, літаки або ядерна зброя, а сьогодні це безпілотні системи та штучний інтелект.

На його думку, найближчим часом можна буде побачити, як більш розумні та дешеві дрони атакуватимуть десятками та навіть сотнями з різних напрямків і висот одночасно з повітря, землі та води.

«Отже, погоджуємося ми чи ні, майбутня війна — це війна автономних і напівавтономних роботизованих систем. Саме змагання за використання всього потенціалу автономних ройових БпЛА, очевидно, зможе надати вирішальну перевагу як у безпосередній бойовій ефективності, так і в можливостях гарантій безпеки», — пише ексголовком.

Залужний визнає, що перспективи розроблення технологій роїв дронів в Україні потрібно розглядати через критичну залежність від західних партнерів і глобальних ланцюгів постачання мікроелектроніки.

«Російсько-українська війна станом на зараз з технологічного погляду перебуває в перехідному періоді. Це той період, коли технології стрімко розвиваються, проте їхній розвиток ще недостатній щоб, наприклад, повністю виключити присутність людини в районі бойових дій або забезпечити повну автономність безпілотних систем», — зазначив колишній головнокомандувач ЗСУ.

Раніше Валерій Залужний заявив, що традиційні методи залучення людей до війська більше не працюють у сучасних реаліях. Потрібна більш технологічна та економічна мобілізація.

514
