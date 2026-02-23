Больше не фантастика: Залужный предупредил о приходе новой эпохи войн

Валерий Залужный / © Associated Press

Будущая война — это война автономных и полу автономных роботизированных систем. А нынешняя война в Украине — это переходный период.

Об этом пишет бывший главнокомандующий ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный в колонке «Украинской правды».

Залужный отметил, что появление новых технологических решений приводит к наиболее революционным изменениям в ведении боевых действий. Он привел пример, что в прошлом это был порох, самолеты или ядерное оружие. А сегодня это беспилотные системы и искусственный интеллект.

По его мнению, в ближайшее время можно будет увидеть, как более умные и дешевые дроны будут атаковать десятками и даже сотнями разных направлений и высот, одновременно с воздуха, земли и воды.

«Итак, соглашаемся мы или нет, будущая война — это война автономных и полуавтономных роботизированных систем. Именно соревнование за использование всего потенциала автономных роевых БПЛА, очевидно, сможет предоставить решающее преимущество как в непосредственной боевой эффективности, так и в возможностях гарантий безопасности», — пишет экс-главком.

Залужный признает, что перспективы разработки технологий роев дронов в Украине следует рассматривать из-за критической зависимости от западных партнеров и глобальных цепей поставок микроэлектроники.

«Российско-украинская война по состоянию на данный момент с технологической точки зрения находится в переходном периоде. Это тот период, когда технологии стремительно развиваются, однако их развитие еще недостаточно, чтобы, например, полностью исключить присутствие человека в районе боевых действий или обеспечить полную автономность беспилотных систем», — отметил бывший главнокомандующий ВСУ.

Ранее Валерий Залужный заявил, что традиционные методы привлечения людей в армию больше не работают в современных реалиях. Нужна более технологичная и экономическая мобилизация.