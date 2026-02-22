Ніколи не періть джинси ось так: найголовніша помилка, яка одразу зіпсує ваші улюблені штани

Як не можна прати джинси / © www.freepik.com/free-photo

Джинси — це та річ, яку ми носимо практично щодня. Вони універсальні, зручні й можуть служити роками, якщо правильно за ними доглядати. Але є одна поширена помилка, через яку денім швидко втрачає свій вигляд: тканина стає блідою, волокна зношуються, а улюблена пара перетворюється на домашні штани. Багато людей навіть не здогадуються, що саме цей спосіб прання найбільше шкодить джинсам.

Як не можна прати джинси

Найголовніша помилка — прати джинси в гарячій воді та на високих обертах. Якщо ви звикли запускати їх у машинку разом з іншими речами й вибирати стандартний режим — це катастрофа для деніму.

Чому гаряча вода псує джинси.

Вона вимиває пігмент, через що тканина стрімко втрачає насиченість кольору.

Висока температура спричиняє усадку — джинси можуть стати коротшими або вузькішими.

Волокна втрачають еластичність, особливо якщо тканина містить еластан.

А що роблять високі обороти.

Розтягують шви, роблячи їх слабкими.

Пошкоджують структуру деніму, утворюють світлі смуги та заломи.

Збільшують ризик появи потертостей там, де їх не повинно бути.

Саме комбінація гарячої води та інтенсивного віджимання найшвидше вбиває джинси.

Як правильно прати, щоб джинси служили довго